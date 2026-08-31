31 августа 2026, 10:38

Фото: iStock/Kostikova

В одном доме лекарства разложены по категориям, в другом — годами скапливаются просроченные блистеры и неизвестные тюбики, а нужного средства в экстренной ситуации не оказывается под рукой. Между тем грамотно собранная аптечка помогает быстро оказать первую помощь при травме, температуре, аллергии, отравлении и других внезапных проблемах со здоровьем. О том, как собрать домашнюю аптечку и какие лекарства обязательно должны быть в доме читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зачем нужна домашняя аптечка Первая помощь при травмах и кровотечениях: что должно быть в аптечке Базовый набор при температуре, боли и простуде Средства от аллергии в домашней аптечке Препараты от боли в желудке и отравления Отдельный запас при хронических заболеваниях Какие медицинские приборы должны быть дома Как организовать хранение лекарств Правильные условия хранения лекарств Что проверить прямо сейчас

Зачем нужна домашняя аптечка

Первая помощь при травмах и кровотечениях: что должно быть в аптечке

Фото: iStock/prasit2512

Базовый набор при температуре, боли и простуде

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Фото: iStock/Victoria Popova

Средства от аллергии в домашней аптечке

Препараты от боли в желудке и отравления

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Отдельный запас при хронических заболеваниях

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

Какие медицинские приборы должны быть дома

Как организовать хранение лекарств

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Фото: iStock/Kostikova

Правильные условия хранения лекарств

Что проверить прямо сейчас