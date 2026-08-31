Эти лекарства обязательно должны быть в каждом доме: как собрать аптечку и перестать путаться в просроченных блистерах?
В одном доме лекарства разложены по категориям, в другом — годами скапливаются просроченные блистеры и неизвестные тюбики, а нужного средства в экстренной ситуации не оказывается под рукой. Между тем грамотно собранная аптечка помогает быстро оказать первую помощь при травме, температуре, аллергии, отравлении и других внезапных проблемах со здоровьем. О том, как собрать домашнюю аптечку и какие лекарства обязательно должны быть в доме читайте в материале «Радио 1».
Зачем нужна домашняя аптечка
Домашняя аптечка нужна не для того, чтобы хранить препараты на все возможные случаи жизни. Ее задача — обеспечить необходимый минимум на тот период, пока человек не сможет получить квалифицированную медицинскую помощь.
Состояние может ухудшиться внезапно: ребенок способен упасть и разбить колено, ночью может подняться высокая температура, после еды появляются признаки отравления, а аллергическая реакция иногда развивается очень быстро. В таких обстоятельствах возможность сразу отправиться в аптеку есть далеко не всегда.
Грамотно оказанная первая помощь позволяет уменьшить боль, снизить риск осложнений, обработать повреждение кожи и поддержать человека до обращения к врачу. При этом домашняя аптечка не заменяет профессиональное лечение.
Состав набора зависит от конкретной семьи. В доме, где есть маленькие дети, необходим отдельный детский минимум с учетом возраста. Если у кого-то диагностировано хроническое заболевание, индивидуальные средства, назначенные врачом, должны храниться отдельно и быть постоянно доступны.
Первая помощь при травмах и кровотечениях: что должно быть в аптечке
Основу любой аптечки составляют средства для обработки ран и перевязки. Для этих целей понадобятся антисептики, бинты, стерильные марлевые салфетки, вата и пластыри разных размеров.
Для перевязок лучше иметь несколько видов бинтов: узкие пригодятся при повреждениях пальцев, а широкие — при травмах конечностей или туловища. Эластичный бинт нужен для фиксации повязок, а также может использоваться при ушибах и растяжениях.
Пластыри подходят для небольших порезов и ссадин. В набор стоит включить как обычные, так и бактерицидные варианты с антисептической подушечкой. Стерильные салфетки используются для обработки и закрытия поврежденных участков кожи.
Для остановки кровотечения пригодятся кровоостанавливающие средства, включая гемостатические салфетки, губки и жгут. При артериальном кровотечении, когда кровь ярко-алая и выходит под напором, жгут накладывают выше раны. Время его наложения необходимо обязательно зафиксировать.
Дополнительно в аптечке полезно держать медицинские перчатки, ножницы и пинцет. Последний, например, может понадобиться для удаления занозы.
Антисептики предназначены для первичной обработки повреждений. Средства на основе йода используют только по краям раны, поскольку нанесение непосредственно на открытую поверхность может привести к повреждению тканей. Перекись водорода подходит для первичной обработки загрязненных ран, но не предназначена для длительного применения. Также используется антисептик, не вызывающий выраженного жжения и подходящий для обработки слизистых.
Для небольших повреждений кожи в аптечке могут быть средства, ускоряющие заживление и уменьшающие раздражение. При ожогах первой степени, когда кожа покраснела и жжет, допустимо использовать противоожоговые средства. При появлении волдырей необходима медицинская помощь, а не самостоятельное лечение такими препаратами. Отдельно существуют средства для ухода за кожей после солнечных ожогов с охлаждающим и увлажняющим эффектом.
Базовый набор при температуре, боли и простуде
Еще одна обязательная категория — обезболивающие и жаропонижающие средства. Они могут понадобиться при головной, зубной и мышечной боли, болезненных ощущениях во время менструации, а также при повышенной температуре.
Не только больничные и отпускные: какие выплаты работодатель обязан предоставлять сотруднику помимо зарплаты? Полный перечень
Для взрослых обычно используются формы, рассчитанные на взрослую дозировку. Для детей удобнее лекарственные препараты, которые позволяют точно определить количество средства с учетом возраста. При этом необходимо проверять возрастные ограничения и не использовать медикаменты дольше рекомендованного срока без назначения врача.
При спастических болях в животе применяются средства, расслабляющие гладкую мускулатуру. Для ушибов, растяжений и боли в мышцах и суставах предусмотрены местные формы — мази, кремы и гели с противовоспалительным, согревающим или охлаждающим действием.
В сезон простуд аптечку дополняют средствами от основных симптомов ОРВИ. В базовый набор входят препараты от насморка, кашля и боли в горле, жаропонижающие средства, солевые растворы для промывания носа, а также противовирусные препараты. Для горла можно использовать пастилки, спреи и растворы с обезболивающим или антисептическим действием.
Средства от заложенности носа уменьшают отек слизистой, однако их нельзя использовать длительно — продолжительность применения должна соответствовать инструкции. Солевые растворы предназначены для очищения и увлажнения носовой полости.
Средства от аллергии в домашней аптечке
Антигистаминные средства рекомендуется иметь дома даже в том случае, если среди членов семьи нет человека с известной аллергией. Реакция может возникнуть неожиданно после употребления продукта, контакта с животным, приема лекарства или укуса насекомого.
Такие средства выпускаются в разных формах: таблетках, каплях для приема внутрь, назальных и глазных препаратах. Для детей существуют отдельные формы, включая сиропы и капли, которые подбираются с учетом возраста.
Особое внимание необходимо уделять острым аллергическим реакциям. При появлении выраженного отека, затрудненного дыхания, головокружения или ощущения нехватки воздуха требуется срочная медицинская помощь.
Препараты от боли в желудке и отравления
При пищевых отравлениях и расстройствах пищеварения в аптечке пригодятся сорбенты. Они связывают нежелательные вещества и способствуют их выведению из организма. Такие средства также могут использоваться при некоторых проявлениях пищевой аллергии. При этом их нельзя принимать одновременно с пищей и другими лекарственными средствами.
Отдельная категория — препараты от диареи. Однако если жидкий стул сопровождается высокой температурой, это может свидетельствовать о кишечной инфекции. В такой ситуации самостоятельное лечение недопустимо, необходимо обратиться к врачу.
Для восстановления жидкости и солей при рвоте и диарее используются специальные растворы для регидратации. Особенно важно следить за восполнением жидкости у детей, поскольку у них обезвоживание развивается быстрее.
Какие льготы и доплаты положены пенсионерам в 2026 году: полный список выплат, компенсаций и налоговых послаблений
В домашнем наборе также должны находиться средства от вздутия и тяжести в животе, ферментные препараты, а также медикаменты, применяемые при изжоге и некоторых заболеваниях желудка. При этом лекарства для хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта должны приниматься в соответствии с назначением врача.
Отдельный запас при хронических заболеваниях
Универсального набора, одинаково подходящего каждой семье, не существует. При гипертонии необходимы назначенные врачом препараты для контроля давления, при диабете — средства для постоянной терапии, глюкометр и тест-полоски, а при заболеваниях дыхательных путей может понадобиться небулайзер.
Лекарства, которые человек принимает постоянно или использует при обострениях хронического заболевания, лучше хранить отдельно от общего набора. Это позволит быстро найти необходимое средство. Заменять назначенные препараты другими без согласования со специалистом нельзя.
Для семей с детьми аптечка также должна учитывать возраст каждого ребенка. В нее включают подходящие по возрасту средства от температуры и боли, препараты при расстройствах пищеварения, средства от насморка и другие необходимые категории.
Какие медицинские приборы должны быть дома
Из медицинских приборов обязательным минимумом считается термометр. Он нужен для контроля температуры при ухудшении самочувствия.
Ртутные термометры отличаются высокой точностью и могут работать десятилетиями, однако их нельзя считать полностью безопасными из-за риска разбить прибор и контакта с парами ртути. Электронные модели также подходят для домашнего использования, но пользоваться ими необходимо в соответствии с инструкцией. После звукового сигнала измерение в некоторых случаях рекомендуется продолжать еще несколько минут, а батарейки следует своевременно менять.
Бесконтактные термометры требуют особенно точного соблюдения инструкции. Их показания могут зависеть от правильности использования, а сами устройства нуждаются в регулярной проверке и калибровке.
Тонометр будет полезен людям с повышенным давлением и возрастными изменениями. При диабете необходим глюкометр. Небулайзер может пригодиться в семьях, где часто возникают заболевания дыхательных путей, кашель или есть астма. Для всех остальных наличие такого прибора необязательно, хотя он может оказаться полезным.
Как организовать хранение лекарств
Первым шагом стоит собрать все медицинские средства, которые уже находятся дома, и провести полную ревизию. Просроченные препараты необходимо убрать. Также не стоит хранить жидкости, если они изменили цвет, запах или консистенцию, средства без упаковки и инструкции, а также препараты, назначение которых невозможно определить.
Новые пенсионные выплаты, цифровой рубль, единый QR-код и нововведения в сфере ЖКХ: что изменится в законах с 1 сентября 2026 года?
Оставшиеся лекарства лучше распределить по категориям: первая помощь и травмы, обезболивающие, средства от простуды, препараты для желудочно-кишечного тракта, антигистаминные, детские средства и индивидуальные лекарства при хронических заболеваниях.
Для хранения удобно использовать специальный органайзер с отсеками. Медикаменты можно распределять по контейнерам или пакетам и подписывать их, чтобы в экстренной ситуации нужное средство не приходилось долго искать.
Больших запасов делать не требуется. Важно иметь количество, достаточное для оказания первой помощи, а не покупать препараты на полный курс лечения без необходимости.
Ревизию аптечки рекомендуется проводить регулярно: сроки годности стоит проверять примерно раз в полгода, а израсходованные средства своевременно пополнять. Другой вариант — контролировать содержимое каждые несколько месяцев, чтобы не допускать ситуации, когда необходимого средства внезапно не окажется дома.
Правильные условия хранения лекарств
Большинство препаратов хранят при комнатной температуре, ориентировочно в диапазоне от 15 до 25 градусов, если иное не предусмотрено инструкцией. Для аптечки подойдет темное сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей и недоступное для детей и животных.
Ванная комната для хранения лекарств не подходит из-за высокой влажности. Не стоит размещать аптечку и на кухне рядом с плитой, где препараты подвергаются воздействию тепла.
Часть медицинских средств требует хранения в холодильнике. Это может касаться свечей, некоторых ушных и глазных капель, инсулина, отдельных гормональных препаратов, кремов и мазей, иммуноглобулинов, интерферонов и ампульных средств. Точные условия хранения всегда указаны в инструкции, поэтому перед размещением лекарства необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя.
Аптечку следует хранить так, чтобы взрослый мог быстро ее найти, но ребенок не имел к ней доступа. Для этого подойдет надежно закрывающийся контейнер, в том числе вариант с замком.
Что проверить прямо сейчас
Готовая домашняя аптечка должна включать средства для обработки ран и ожогов, стерильные и эластичные бинты, пластыри, салфетки, средства для остановки кровотечения, перчатки, ножницы и пинцет. В базовый набор также входят термометр, обезболивающие и жаропонижающие средства, препараты от простуды, насморка, кашля и боли в горле, средства при расстройствах ЖКТ и антигистаминные препараты.
Если в семье есть люди с хроническими заболеваниями, отдельно необходимо контролировать наличие назначенных врачом средств и необходимых медицинских приборов. Детская часть аптечки должна соответствовать возрасту ребенка.
Главное правило — не превращать аптечку в собрание случайных препаратов. Просроченные, неизвестные или неправильно хранившиеся средства необходимо своевременно убирать, а содержимое регулярно проверять. Тогда в ситуации, когда счет действительно идет на минуты, нужное средство окажется под рукой, а не затеряется среди ненужных упаковок.