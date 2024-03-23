«Москва. Скорбим. Беслан»: В бесланской школе создали алтарь в честь теракта в «Крокусе»

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В школе Беслана создали алтарь в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, самый кровавый теракт в истории современной России произошёл 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. Вооружённые боевики ворвались на праздничную линейку к Дню Знаний и взяли в заложники более тысячи человек, большинство из которых были детьми. Тогда в результате теракта погибли 333 человека.
Жители Беслана создали в разрушенном спортзале школы алтарь в память о жертвах теракта, который произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В настоящий момент известно о более чем 130 погибших.
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Жители Беслана создали в разрушенном спортзале школы алтарь в память о жертвах теракта, который произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В настоящий момент известно о более чем 130 погибших.
«Москва. Скорбим. Беслан», — такую фразу из лампад выложили бесланцы на полу школьного спортзала.
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Евгения Парфентьева