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«Москва. Скорбим. Беслан»: В бесланской школе создали алтарь в честь теракта в «Крокусе»

В школе Беслана организовали алтарь в честь теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:20
Фото: iStock/VBorishev

Фото: iStock/VBorishev

В школе Беслана создали алтарь в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, самый кровавый теракт в истории современной России произошёл 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. Вооружённые боевики ворвались на праздничную линейку к Дню Знаний и взяли в заложники более тысячи человек, большинство из которых были детьми. Тогда в результате теракта погибли 333 человека.
Жители Беслана создали в разрушенном спортзале школы алтарь в память о жертвах теракта, который произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В настоящий момент известно о более чем 130 погибших.


«Москва. Скорбим. Беслан», — такую фразу из лампад выложили бесланцы на полу школьного спортзала.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
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Ракета-носитель с кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с Байконура
23 марта 2024, 16:19

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится первая в истории Белоруссии женщина-космонавт, стартовала в космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета отправит на МКС корабль «Союз МС-25» с белорусской Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.

Ракета стартовала в 15:36 по московскому времени.

Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

Изначало запуск ракеты планировался 21 марта в 16:21, однако автоматика отменила полёт непосредственно перед стартом, когда экипаж уже находился на борту.

В данный момент корабль уже вышел на орбиту Земли.

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#ракета
#космос
#россия
#белоруссия
#сша
#мкс
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Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» принимали участие в задержании террористов
23 марта 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны РФ приняли участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл». Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Отмечается, что Полк дислоцируется в Брянской области и обеспечивает охрану российско-украинской государственной границы. Чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС РФ они тщательно обследовали местность.

В ходе проведения операции ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми, подчеркнул Кадыров.

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#рамзан кадыров
#военные
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#террористы
#задержание
#помощь
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Московская митрополия оказывает помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 15:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Об этом сообщается на сайте Московской митрополии.
В Никольском кафедральном соборе Красногорска создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим (телефон 7 (945) 121-69-12).

Ночью в храме была совершена панихида по погибшим, вознесены молитвы о выздоровлении пострадавших и укреплении сил всех работников, спасающих жертв теракта и ликвидирующих его последствия.

С момента трагедии в храме дежурят священники, которые окажут духовную и психологическую поддержку всем нуждающимся.

Также священнослужители Московской митрополии посещают больницы, где молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

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#православие
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#помощь
#поддержка
#теракт
#крокус сити холл
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Шеремет намерен инициировать введение смертной казни для террористов
23 марта 2024, 15:07

Фото: iStock/Tashka

Необходимо ввести смертную казнь для террористов, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
По словам парламентария, он намерен инициировать вопрос введения смертной казни для террористов.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

​Как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, 11 человек, включая ​четверых террористов, удалось задержать в Брянской области.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#госдума
#смертная казнь
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МВД Таджикистана: два человека из ориентировок с ноября находятся в республике
23 марта 2024, 14:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Два человека из ориентировок с ноября находятся в Таджикистане. Об этом сообщили в МИД республики.
Отмечается, что Риводжиддин Исмонов и Махмадрасул Насридинов, которые числятся в ориентировках, вернулись в республику из России 26 ноября 2023 года. С тех пор они находятся по месту жительства.

В пятницу вечером группа вооружённых террористов в камуфляжной форме ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним неподтверждённым данным, в результате теракта погибло 150 человек. Ещё сотни людей находятся в больницах.

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#мвд
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#террористы
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Дептранс: в московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров
23 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/spacedrone808

В московском метро проходят усиленные досмотры пассажиров. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В ведомстве отметили, что основным приоритетом является безопасность пассажиров, персонала и инфраструктуры. Примечательно, что ведомственная охрана правительства Москвы сразу же организовала все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС круглосуточно работают на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
#крокус сити холл
#москва
#метро
#подмосковье
#полиция
#безопасность
#охрана
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Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту
23 марта 2024, 12:19

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Рустам Назаров, который проходил по ориентировкам в качестве подозреваемого, предположительно оказался непричастен к теракту. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что Назаров самостоятельно пришел в полицию в Самаре. По данным источника, он весь день находился дома со своими родными.

В настоящее время Назаров дает показания. По предварительным данным, его рассматривали в качестве подозреваемого по причине того, что автомобиль «Рено» ранее был оформлен на него, оданко, по информации соседей, несколько лет назад он продал машину.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#автомобиль
#уголовное фсб
#ск рф
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Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
23 марта 2024, 12:01

Фото: официальный сайт мывместе.рф

Для всех людей, которые хотят помочь и поддержать нуждающихся, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ открыла сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших.
Отмечается, что сделать пожертвование можно по следующим реквизитам:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

В назначении платежа следует указать цель пожертвования: «на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»».

Подробную информацию о сборе средств для пострадавших можно найти на официальном сайте мывместе.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#подмосковье
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#волонтеры
#крокус сити холл
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Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
23 марта 2024, 11:40

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом Воробьёв написал в Telegram-канале.
По словам губернатора, по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре. По 500 тысяч рублей будут выплачены пострадавшим, которые получили лечение в амбулаторном режиме.

Воробьёв подчеркнул, что ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в теракте. Он добавил, что региональные власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
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