Еще одного террориста, устроившего теракт в «Крокусе», задержали в Брянской области

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Еще одного террориста, причастного к теракту в «Крокусе», задержали в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В ходе допроса выяснилось, что преступники жили в хостеле на Дмитровке. Работы у них не было, но некоторое время назад злоумышленникам в мессенджере написал некий Абдулло с предложением заработать кругленькую сумму.
Ранее сообщалось, что один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. По его словам, злоумышленнику написал «помощник проповедника» и предложил заработать на убийстве людей.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Ранее сообщалось, что один из террористов в момент допроса при задержании признался, что пошел на массовое убийство за полмиллиона рублей. По его словам, злоумышленнику написал «помощник проповедника» и предложил заработать на убийстве людей.
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Екатерина Коршунова