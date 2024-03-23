При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал гражданин Белоруссии

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Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой в Telegram-канале посольства.
Отмечается, что за жизнь пострадавшего сражаются врачи. По данным дипмиссии, что российским специалистам предложена помощь и содействие со стороны белорусских коллег.
Крутой добавил, что ожидается публикация данных по погибшим. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Крутой добавил, что ожидается публикация данных по погибшим. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).
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Екатерина Коршунова