Крупнейшие теракты в истории России: Будённовск, «Норд-Ост», Беслан

Фото: iStock/VBorishev
За 33 года своего существования Россия пережила десяток страшных терактов, каждый из которых унёс сотни невинных жизней. Новая трагедия потрясла страну вчера вечером, террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расстреляв десятки посетителей площадки.
Хронологию самых страшных терактов, произошедших в Российской Федерации, собрала редакция «Радио 1».
14 июня 1995 года группа вооружённых боевиков во главе с террористом Шамилем Басаевым ворвалась в городскую больницу Будённовска, захватив в заложники 1 586 человек. На протяжении трёх дней боевики удерживали людей в здании больницы. Провести штурм, сохранив жизни заложников было невозможно, поэтому правительство пошло на переговоры с Басаевым. 17 июня террористам позволили покинуть Будённовск в сопровождении заложников, которых они использовали в качестве живого щита. Добравшись до Чечни, боевики отпустили своих жертв.
В результате этого теракта были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести.
Организатор теракта, Шамиль Басаев, был ликвидирован Федеральной службой безопасности в 2006 году.
Первый из серии взрывов, потрясших Россию в 1999 году, прогремел 19 марта на Центральном рынке во Владикавказе. От детонации взрывного устройства погибли 52 человека, более 150 получили ранения.
Второй взрыв произошёл 4 сентября в дагестанском Буйнакске. Террористы заложили взрывные устройства в пятиэтажный дом, в котором проживали семьи российских офицеров 136-й бригады Минобороны РФ. Трагедия унесла жизни 64 человек, ещё 146 были ранены.
Фото: iStock/Roman Novitskii
Ещё два взрыва домов произошли в российской столице. 8 сентября страшный взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Гурьянова. Сила взрывной волны полностью разрушила два подъезда, в результате чего погибли 100 человек, 200 получили ранения разной степени тяжести. 13 сентября раздался взрыв в восьмиэтажном доме на Каширском шоссе. Многоэтажка была полностью уничтожена, погибли 124 человека, ещё 7 пострадали.
23 октября 2002 года был торжественным днём для столицы. В театральном центре на Дубровке состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост», который был спродюссирован по канонам лучших бродвейских шоу, и должен был стать прорывом для российской сцены. В мюзикле принимали участие несовершеннолетние артисты.
Примерно в 21:05 к зданию театрального центра подъехали три микроавтобуса с вооружёнными террористами, они ворвались внутрь, заблокировали выходы и захватили в заложники 916 человек. 40 боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживали зрителей, артистов и всех, кто был причастен к спектаклю на протяжении трёх дней.
Утром 26 октября российские спецслужбы пошли на штурм здания. Все террористы были уничтожены.
Теракт на Дубровке унёс жизни 130 заложников.
Самым страшным и кровавым терактом в истории современной России по праву считается захват заложников в школе Беслана Северной Осетии.
1 сентября 2004 года группа террористов нагрянула на торжественную линейку в честь Дня знаний, которая проводилась в школе №1. Боевики захватили в заложники более 1000 человек, среди которых были учителя, родители школьников, однако, большинство из захваченных — несовершеннолетние дети. Террористы собрали заложников в спортивном зале школы, где продержали их без еды и воды три дня. Среди удерживаемых также были матери с новорождёнными детьми.
Фото: iStock/VBorishev
На третий день в здании школы раздался взрыв, после чего спецслужбы пошли на штурм.
В результате теракта погибли 334 человека, среди которых 186 детей.
29 марта 2010 года две террористки-смертницы подорвали взрывные устройства на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате мощных взрывов погиб 41 человек, ещё 88 получили ранения.
22 октября 2024 года вооружённые террористы ворвались на концертную площадку «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В заполненном зале на 6200 человек должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Артисты не успели выйти на сцену, когда в коридорах концертного зала раздались звуки стрельбы. Перепуганные люди ринулись к выходу, однако, его успели заблокировать террористы.
На этот раз боевики не стали брать заложников, а просто кровожадно расстреливали посетителей «Крокуса».
После того, как террористы вошли в здание, прогремел взрыв. Концертный зал охватило пламя, которое полностью ликвидировать не удалось до сих пор.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Некоторым находившимся в «Крокусе» людям удалось спастись самостоятельно, какую-то часть вывели прибывшие на место происшествия силовики. Также известно, что люди могут оставаться под завалами, которые начнут разбирать после полной ликвидации пожара.
В настоящий момент известно, что в результате теракта погибли более 80 человек, ещё сотня пострадавших находится в больницах с травмами различной степени тяжести.
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Будённовск
В результате этого теракта были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести.
Организатор теракта, Шамиль Басаев, был ликвидирован Федеральной службой безопасности в 2006 году.
Взрывы домов: Москва, Буйнакск, Владикавказ
Первый из серии взрывов, потрясших Россию в 1999 году, прогремел 19 марта на Центральном рынке во Владикавказе. От детонации взрывного устройства погибли 52 человека, более 150 получили ранения.
Второй взрыв произошёл 4 сентября в дагестанском Буйнакске. Террористы заложили взрывные устройства в пятиэтажный дом, в котором проживали семьи российских офицеров 136-й бригады Минобороны РФ. Трагедия унесла жизни 64 человек, ещё 146 были ранены.
Фото: iStock/Roman Novitskii
Ещё два взрыва домов произошли в российской столице. 8 сентября страшный взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Гурьянова. Сила взрывной волны полностью разрушила два подъезда, в результате чего погибли 100 человек, 200 получили ранения разной степени тяжести. 13 сентября раздался взрыв в восьмиэтажном доме на Каширском шоссе. Многоэтажка была полностью уничтожена, погибли 124 человека, ещё 7 пострадали.
«Норд-Ост»
23 октября 2002 года был торжественным днём для столицы. В театральном центре на Дубровке состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост», который был спродюссирован по канонам лучших бродвейских шоу, и должен был стать прорывом для российской сцены. В мюзикле принимали участие несовершеннолетние артисты.
Примерно в 21:05 к зданию театрального центра подъехали три микроавтобуса с вооружёнными террористами, они ворвались внутрь, заблокировали выходы и захватили в заложники 916 человек. 40 боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживали зрителей, артистов и всех, кто был причастен к спектаклю на протяжении трёх дней.
Утром 26 октября российские спецслужбы пошли на штурм здания. Все террористы были уничтожены.
Теракт на Дубровке унёс жизни 130 заложников.
Беслан
Самым страшным и кровавым терактом в истории современной России по праву считается захват заложников в школе Беслана Северной Осетии.
1 сентября 2004 года группа террористов нагрянула на торжественную линейку в честь Дня знаний, которая проводилась в школе №1. Боевики захватили в заложники более 1000 человек, среди которых были учителя, родители школьников, однако, большинство из захваченных — несовершеннолетние дети. Террористы собрали заложников в спортивном зале школы, где продержали их без еды и воды три дня. Среди удерживаемых также были матери с новорождёнными детьми.
Фото: iStock/VBorishev
На третий день в здании школы раздался взрыв, после чего спецслужбы пошли на штурм.
В результате теракта погибли 334 человека, среди которых 186 детей.
Теракт в московском метро
29 марта 2010 года две террористки-смертницы подорвали взрывные устройства на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате мощных взрывов погиб 41 человек, ещё 88 получили ранения.
«Крокус Сити Холл»
На этот раз боевики не стали брать заложников, а просто кровожадно расстреливали посетителей «Крокуса».
После того, как террористы вошли в здание, прогремел взрыв. Концертный зал охватило пламя, которое полностью ликвидировать не удалось до сих пор.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Некоторым находившимся в «Крокусе» людям удалось спастись самостоятельно, какую-то часть вывели прибывшие на место происшествия силовики. Также известно, что люди могут оставаться под завалами, которые начнут разбирать после полной ликвидации пожара.
В настоящий момент известно, что в результате теракта погибли более 80 человек, ещё сотня пострадавших находится в больницах с травмами различной степени тяжести.
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После теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии находится в тяжелом состоянии
Евгения Парфентьева