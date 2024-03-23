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Крупнейшие теракты в истории России: Будённовск, «Норд-Ост», Беслан

22 марта террористы расстреляли посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла»
23 марта 2024, 09:48
Фото: iStock/VBorishev

Фото: iStock/VBorishev

За 33 года своего существования Россия пережила десяток страшных терактов, каждый из которых унёс сотни невинных жизней. Новая трагедия потрясла страну вчера вечером, террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, расстреляв десятки посетителей площадки.
Хронологию самых страшных терактов, произошедших в Российской Федерации, собрала редакция «Радио 1».

Будённовск



14 июня 1995 года группа вооружённых боевиков во главе с террористом Шамилем Басаевым ворвалась в городскую больницу Будённовска, захватив в заложники 1 586 человек. На протяжении трёх дней боевики удерживали людей в здании больницы. Провести штурм, сохранив жизни заложников было невозможно, поэтому правительство пошло на переговоры с Басаевым. 17 июня террористам позволили покинуть Будённовск в сопровождении заложников, которых они использовали в качестве живого щита. Добравшись до Чечни, боевики отпустили своих жертв.

В результате этого теракта были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения разной степени тяжести.

Организатор теракта, Шамиль Басаев, был ликвидирован Федеральной службой безопасности в 2006 году.

Взрывы домов: Москва, Буйнакск, Владикавказ


Первый из серии взрывов, потрясших Россию в 1999 году, прогремел 19 марта на Центральном рынке во Владикавказе. От детонации взрывного устройства погибли 52 человека, более 150 получили ранения.

Второй взрыв произошёл 4 сентября в дагестанском Буйнакске. Террористы заложили взрывные устройства в пятиэтажный дом, в котором проживали семьи российских офицеров 136-й бригады Минобороны РФ. Трагедия унесла жизни 64 человек, ещё 146 были ранены.
Фото: iStock/Roman Novitskii
Ещё два взрыва домов произошли в российской столице. 8 сентября страшный взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Гурьянова. Сила взрывной волны полностью разрушила два подъезда, в результате чего погибли 100 человек, 200 получили ранения разной степени тяжести. 13 сентября раздался взрыв в восьмиэтажном доме на Каширском шоссе. Многоэтажка была полностью уничтожена, погибли 124 человека, ещё 7 пострадали.

«Норд-Ост»


23 октября 2002 года был торжественным днём для столицы. В театральном центре на Дубровке состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост», который был спродюссирован по канонам лучших бродвейских шоу, и должен был стать прорывом для российской сцены. В мюзикле принимали участие несовершеннолетние артисты.

Примерно в 21:05 к зданию театрального центра подъехали три микроавтобуса с вооружёнными террористами, они ворвались внутрь, заблокировали выходы и захватили в заложники 916 человек. 40 боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживали зрителей, артистов и всех, кто был причастен к спектаклю на протяжении трёх дней.

Утром 26 октября российские спецслужбы пошли на штурм здания. Все террористы были уничтожены.

Теракт на Дубровке унёс жизни 130 заложников.

Беслан


Самым страшным и кровавым терактом в истории современной России по праву считается захват заложников в школе Беслана Северной Осетии.

1 сентября 2004 года группа террористов нагрянула на торжественную линейку в честь Дня знаний, которая проводилась в школе №1. Боевики захватили в заложники более 1000 человек, среди которых были учителя, родители школьников, однако, большинство из захваченных — несовершеннолетние дети. Террористы собрали заложников в спортивном зале школы, где продержали их без еды и воды три дня. Среди удерживаемых также были матери с новорождёнными детьми.
Фото: iStock/VBorishev
На третий день в здании школы раздался взрыв, после чего спецслужбы пошли на штурм.

В результате теракта погибли 334 человека, среди которых 186 детей.

Теракт в московском метро


29 марта 2010 года две террористки-смертницы подорвали взрывные устройства на станциях столичного метро «Лубянка» и «Парк культуры». В результате мощных взрывов погиб 41 человек, ещё 88 получили ранения.

«Крокус Сити Холл»


22 октября 2024 года вооружённые террористы ворвались на концертную площадку «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В заполненном зале на 6200 человек должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Артисты не успели выйти на сцену, когда в коридорах концертного зала раздались звуки стрельбы. Перепуганные люди ринулись к выходу, однако, его успели заблокировать террористы.

На этот раз боевики не стали брать заложников, а просто кровожадно расстреливали посетителей «Крокуса».

После того, как террористы вошли в здание, прогремел взрыв. Концертный зал охватило пламя, которое полностью ликвидировать не удалось до сих пор.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Некоторым находившимся в «Крокусе» людям удалось спастись самостоятельно, какую-то часть вывели прибывшие на место происшествия силовики. Также известно, что люди могут оставаться под завалами, которые начнут разбирать после полной ликвидации пожара.

В настоящий момент известно, что в результате теракта погибли более 80 человек, ещё сотня пострадавших находится в больницах с травмами различной степени тяжести.

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#крокус сити холл
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ФСБ: террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», собирались сбежать на Украину
ФСБ: террористы из «Крокуса» заранее приготовили оружие в тайнике
23 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/irene_rebrova

Оружие, которым террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле», было заранее приготовлено в тайнике. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что после совершения теракта в подмосквном Красногорске террористы планировали пересечь границу России и Украины.

В ФСБ подчеркнули, что у террористов были соответствующие контакты на украинской стороне.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям. После этого несколько из них скрылись с места происшествия на автомобиле Renault Symbol, который разыскивали всю ночь. В результате автомобиль был остановлен в Брянской области. Двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в теракте
23 марта 2024, 11:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что они были задержаны недалеко от границы с Украиной.

В настоящее время следователи приступили к работе с задержанными.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Renault Symbol, в котором предположительно находились террористы. В результате двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись. На границе с Украиной усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.

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#теракт
#брянская область
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«Звезда» опубликовала фото ещё одного задержанного террориста из «Крокуса»
23 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/shironosov

В сети появилось фото ещё одного террориста, задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Звезда» в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Брянской области задержали автомобиль, на котором могли передвигаться пытавшиеся скрыться террористы.
Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые принимали участие в террористической атаке на концертную площадку «Крокус» в Красногорске.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» и стала в упор расстреливать находившихся там людей. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 90 человек, ещё больше сотни находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

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#крокус сити холл
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#теракт
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СК РФ: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93 человек
23 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МО

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 93 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент установлено 93 погибших, однако их число ещё будет расти.

Предварительно сообщается, что люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а для поджога здания использовали легковоспламеняющуюся жидкость.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные в камуфляжной форме и открыли огонь по зрителям.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#погибший
#теракт
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Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/jorgeantonio

Минздрав Подмосковья опубликовал список опознанных погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Информация доступна на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что список состоит из 37 человек. Данные Минздрава Подмосковья также опубликованы в Telegram-канале «112».


Уточняется, что список опознанных погибших опубликован по данным на 11:00 23 марта.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
#погибший
#смерть
#пострадавший
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SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины. Левый глаз у злоумышленника не закрывается из-за повреждения.




В настоящее время он находится в больнице на операции. После чего сотрудники правоохранительных органов будут проводить допрос.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
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#терроризм
#автомобиль
#уголовное фсб
#террористы
#ск рф
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В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/blinow61

В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором предположительно скрылись террористы был остановлен в Брянской области. Двоих преступников удалось задержать, ещё двое скрылись.

В настоящее время на границе России и Украины выставлен дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших не скрылись из страны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Несколько террористов в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». В настоящее время сообщается о более 60 погибших и сотнях пострадавших.

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#брянская область
#полиция
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#теракт
#террористы
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Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/Rawf8

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. В процессе преследования была открыта стрельба, авто перевернулось.

По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.

Хинштейн добавил, что в салоне «Рено» были обнаружены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#автомобиль
#террористы
#преступники
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#стрельба
#уголовное
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МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

МЧС РФ опубликовало данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Список со ссылкой на данные Минздрава РФ по состоянию на 9:00 мск доступен на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в списке значатся 107 человек. Данные Минздрава России также опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.


Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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