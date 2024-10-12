Новые выделенные полосы появились в шести районах Москвы

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Новые выделенные полосы для общественного транспорта появились в шести районах Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
Отмечается, что в субботу в четырёх округах столицы заработали ещё около 13,5 километра выделенных полос. Благодаря им жители шести районов смогут быстрее и безопаснее добираться до работы, дома и иных социальных объектов, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, новые полосы появились в Тверской, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Коммунарке и Северном Тушине. Они охватывают свыше 70 городских и областных маршрутов, по которым ежедневно осуществляется более 290 тысяч поездок.
В общей сложности с начала этого года в Москве появились 24 выделенные полосы, общая протяжённость которых составляет около 26 километров.
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Так, новые полосы появились в Тверской, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Коммунарке и Северном Тушине. Они охватывают свыше 70 городских и областных маршрутов, по которым ежедневно осуществляется более 290 тысяч поездок.
В общей сложности с начала этого года в Москве появились 24 выделенные полосы, общая протяжённость которых составляет около 26 километров.
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Анастасия Чинкова