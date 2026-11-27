Москва заняла до 40% бронирований иностранных туристов в России
Москва сохраняет статус главного направления для иностранных туристов в России: на столицу приходится до 40% всех бронирований по стране, которые совершают зарубежные путешественники.
Как сообщает Москва 24, исследовав данные сервиса «Островок», спрос на размещение в мегаполисе в 2026 году остается высоким и сопоставим с прошлым годом.
«Одним из наиболее быстрорастущих рынков въездного туризма в 2026 году стал Вьетнам. За год число бронирований от туристов из этой страны выросло на 25% относительно 2025-го. За первый месяц действия безвизового режима, введённого 15 октября, количество бронирований в российских отелях со стороны вьетнамских путешественников увеличилось на 60% по сравнению с сентябрем и в два раза относительно аналогичного периода прошлого года», — рассказали специалисты.Отмечается, что Китай и Индия тоже показывают рост на четверть. При этом иностранцы чаще выбирают четырёхзвездочные отели (более 40% бронирований), 20% приходится на три звезды, по 16% — на пять звёзд и объекты без звёзд.