27 ноября 2026, 10:19

RT: Чтобы защитить дачу от воров зимой, надо навещать участок и чистить от снега

Фото: iStock/Zvozdochka

Зимой владельцам дач важно, чтобы дом выглядел жилым и не казался лёгкой добычей. Об этом сообщил RT эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.