Россиянам рассказали, как защитить дачу от воров зимой
Зимой владельцам дач важно, чтобы дом выглядел жилым и не казался лёгкой добычей. Об этом сообщил RT эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
По его словам, преступники чаще всего ищут вещи, которые легко унести и быстро продать. К таким предметам относятся инструменты, садовая техника, электроника, велосипеды, а также металлические изделия для сдачи в пункты приёма металлолома, включая медный кабель и газовые баллоны.
Специалист рекомендует вывозить эти вещи, а также документы на зиму. Запасы продовольствия и тёплой одежды следует минимизировать, чтобы избежать появления бездомных в доме. Окна лучше закрыть плотными шторами, а ключи не оставлять под ковриком.
Для защиты входной двери Вишневский советует установить два замка разного типа: цилиндровый с высоким классом взломостойкости (3 или 4 по ГОСТ 5089) и сувальдный замок. Для сарая подойдёт навесной замок закрытого типа с толстыми стальными проушинами.
Также эксперт рекомендует периодически посещать участок и очищать его от снега. Если у калитки лежит нетронутый сугроб, для злоумышленника это может свидетельствовать о том, что хозяева давно не приезжали.
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