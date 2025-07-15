Москвабад и наказание россиян: мигрантов массово призывают к восстанию в России

15 июля 2025, 16:40

Военблогер Звинчук: мигрантов призывают к восстанию в России

Фото: iStock/RadekProcyk

В Сети распространились призывы к превращению Москвы в комфортный для мусульман Москвабад и наказанию россиян за действия правоохранительных органов против мигрантов-преступников. Об этом российский военблогер Михаил Звинчук написал в своих соцсетях.