Москвабад и наказание россиян: мигрантов массово призывают к восстанию в России
В Сети распространились призывы к превращению Москвы в комфортный для мусульман Москвабад и наказанию россиян за действия правоохранительных органов против мигрантов-преступников. Об этом российский военблогер Михаил Звинчук написал в своих соцсетях.
Он отметил, что подобные заявления, которые исходят в том числе от «таджикского активиста» Каримджона Ерова, несмотря на всю свою маргинальность, могут быть расценены как призыв мигрантов к противоправным действиям.
Звинчук добавил, что мягкая миграционная политика и недостаточная борьба с этническими преступными группировками будут приводить к тому, что идеи Ерова и ему подобных начнут отзываться у всё большего числа прибывших из Средней Азии мигрантов.
Подобная ситуация, продолжил эксперт, уже складывается в странах Западной Европы. Однако последствия таких настроений у определённых слоёв населения представить сложно.
Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном расширении оснований для лишения приобретённого гражданства России. Среди уголовно наказуемых деяний добавятся половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, принуждение несовершеннолетних к занятию проституцией и групповое изнасилование.
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