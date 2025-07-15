Россиянка отбила дочь-школьницу у мигранта, пытавшегося изнасиловать её на улице

15 июля 2025, 11:59

Жительница Пензы отбила дочь у пытавшегося изнасиловать её мигранта

Фото: iStock/Favor_of_God

Жительница Пензы отбила 17-летнюю дочь у мигранта, который пытался изнасиловать её прямо на улице. Об этом сообщили активисты из «Русской Общины» в своих соцсетях.