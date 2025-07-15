Россиянка отбила дочь-школьницу у мигранта, пытавшегося изнасиловать её на улице
Жительница Пензы отбила 17-летнюю дочь у мигранта, который пытался изнасиловать её прямо на улице. Об этом сообщили активисты из «Русской Общины» в своих соцсетях.
Россиянка рассказала, что её дочь сдала экзамен и спешила домой. Однако в какой-то момент незнакомый мигрант начал преграждать ей путь. Мужчина силой потащил школьницу в кусты, а когда понял, что не справится, посадил её на бордюр и начал трогать за интимные места.
Девушка кричала и сопротивлялась. В какой-то момент ей удалось вырваться, однако мигрант продолжил преследование.
Со слов пострадавшей, мигрант бежал за ней несколько кварталов, пока не столкнулся с её матерью. Женщина заподозрила неладное и решила выяснить, не домогался ли он до её ребёнка. Услышав обвинения в свой адрес, приезжий притворился, что не знает русского языка.
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