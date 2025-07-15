В России озаботились переводами мигрантов за рубеж

15 июля 2025, 15:28

В ГД намерены запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие зарплаты

Фото: iStock/blinow61

В Госдуме призвали запретить мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную заработную плату. Об этом сообщает ТАСС.