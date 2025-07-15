В России озаботились переводами мигрантов за рубеж
В Госдуме призвали запретить мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную заработную плату. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. В ближайшее время их предложение рассмотрит глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Парламентарии считают, что на сегодняшний день нет реальных механизмов контроля над тем, соответствуют ли переводимые мигрантами суммы их официальным доходам. Это, по их мнению, позволяет скрывать незаконные доходы, что создает условия для уклонения от налогов и вывода капитала.
Авторы инициативы предлагают требовать с мигрантов декларацию, подтверждающую легальность доходов, при отправке за рубеж крупных сумм.
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