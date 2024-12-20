«Москвич 8» появится на российском рынке в феврале 2025 года

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Семейный кроссовер «Москвич 8» начнут продавать в феврале 2025 года.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе автопроизводителя, автомобиль имеет три ряда сидений, его длина составляет 4824 мм, колёсная база — 2830 мм. Под капотом установлен турбомотор объёмом 1,5 л и мощностью 174 л.с., агрегатированный 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.
Стоить такая машина будет 2,8-3 млн рублей.
Ранее автопроизводитель планировал запустить производство «Москвича» до конца 2024 года.
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Анастасия Ларина