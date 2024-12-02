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За ноябрь продажи «Москвича» выросли более чем на 20%

В Ноябре продажи «Москвича» увеличились на 25%
АО МАЗ «Москвич»

АО МАЗ «Москвич»

Завод «Москвич» за ноябрь смог увеличить объем проданных автомобилей на 25%. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Продажи автомобилей «Москвич» в России за ноябрь 2024 года составили более 3 тыс. авто. Этот показатель на 25% превышает результат октября 2024 года» — передает агентство.

Всего с начала этого года завод смог реализовать порядка 21 тысячи «Москвичей». На данный момент предприятие выпускает кроссоверы «Москвич-3» и «Москвич-3е», а также седан «Москвич-6». До конца 2024 года компания планирует выпустить новый семиместный кроссовер «Москвич-8».



Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ увеличил список автомобилей для госслужащих.

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#авто
#предприятие
#рф
#москвич
В Мособлпожспасе категорически запретили выходить на первый лёд
02 декабря 2024, 13:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Выход на первый лёд в Московской области категорически запрещён. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Не успела зима вступить в свои права, только начала покрывать льдом пруды и озера, любители острых ощущений уже проверяют на прочность ледяную поверхность. Не торопитесь, вся зима ещё впереди! Первые морозы только начали сковывать водоёмы. О крепости льда говорить очень рано», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили спасатели, безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см. Он образуется при стабильных минусовых значениях, если морозы держатся не менее недели.

Пока же ледяная кромка, покрывшая некоторые водоёмы, слишком тонкая и не выдержит даже малейшей нагрузки. В ведомстве призвали жителей и гостей Подмосковья беречь себя и не рисковать жизнью.

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#мособлпожспас
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#подмосковье
#московская область
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В Кашире завершают годовую программу по капремонту автодорог
02 декабря 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Реализация программы по капитальному ремонту автомобильных дорог в городском округе Кашира на 2024 год близится к завершению, в настоящее время работы проведены на 25 объектах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Полностью выполнен ремонт 25 дорог, на трёх из них заменили асфальтобетонное покрытие общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Остальные дороги перевели из грунта в щебень, общая площадь составила 60 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно будет сделана щебёночная дорога к деревне Железня, ей будут пользоваться как местные жители, так и люди из расположенных рядом садоводческих товариществ. Сейчас подрядчик обустраивает песочную подушку и укладывает щебень. Дорога должны быть готова к концу следующей недели.

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#кашира
#ремонт дорог
#дороги
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Гастроэнтеролог назвал главную причину возникновения гастрита и рака желудка
Гастроэнтеролог Хомерики: гастрит приводит к раку желудка или язве
02 декабря 2024, 12:51

Фото: iStock/ipopba

Гастрит — самое распространенное заболевание органов пищеварения. По статистике, им страдают 80% взрослого населения планеты.
Доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики в беседе с «Радио 1» заявила, что коварство гастрита в том, что он не имеет четких симптомов.

«Нет специфических проявлений, есть общее: тяжесть после приема пищи, запах изо рта, недомогание. Но это все может быть и функциональным», — сказала она.

По словам врача, у гастрита очень много причин возникновения, но основная — инфекция хеликобактер пилори.

«Это бактерия, о которой заговорили в начале 80-х годов. На сегодня это самая главная причина, но она не единственная. Она может сочетаться с многими другими: наследственность, нарушение питания, снижение защитных сил организма, ослабление иммунитета, вредные привычки — особенно курение», — сообщила она.

Она подчеркнула, что при игнорировании болезни могут развиться серьезные проблемы.

«Истончается слизистая оболочка, происходит атрофия — снижение функций клеток, участвующих в пищеварении. Дальше развиваются изменения более глубокие и структурные, которые могут привести к раку желудка. Поэтому своевременное выявление и лечение гастрита считается профилактикой рака желудка. Также гастрит может привести к язве в желудке и в двенадцатиперстной кишке», — объяснила она.

Чтобы выявить гастрит, следует обратится к участковому терапевту или гастроэнтерологу, который бы назначил обследование.

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В Москве ожидаются морозы
Цыганков: в ночь на 5 декабря температура в Москве опустится до -8 градусов
02 декабря 2024, 12:44

Фото: iStock/LexisJan

В ночь на четверг, 5 декабря, температура воздуха в Москве опустится до -8 градусов. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом днем, по его словам, воздух прогреется от -2 до -4.
Он пояснил, что завтра, 3 декабря, ожидают от -1 до 1 ночью и от 0 до 2 днем, а также порывистый ветер до 15 м/с и местами гололедицу. В среду, по информации Цыганкова, температура сильно не изменится, но из-за атмосферного фронта ожидают небольшой снегопад.
«Похолодание ожидается 5 декабря: ночью температура воздуха от минус 4 до минус 6, а по области – до минус 8, днем в Москве – от минус 2 до минус 4, ветер северный. С 6 по 8 декабря примерно такая же погода», — рассказал синоптик в беседе с АГН «Москва».
Тем временем подобную температуру называют похолоданием далеко не во всей России. К примеру, в Кузбассе, сообщает «Сiбдепо», ждут теплую первую неделю зимы. При этом температура ночью 3 декабря, по данным издания, опустится до -15, а днем до -9 вкупе с небольшим снегопадом.

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Энергетики Подмосковья пресекли около 94 МВт*ч незаконного энергопотребления
02 декабря 2024, 12:33

Фото: Министерство энергетики Московской области

За девять месяцев 2024 года специалисты компании «Россети Московский регион» выявили незаконное потребление электроэнергии объёмом более 93,8 МВт*ч в Московской области. Незаконное потребление составило более 600 миллионов рублей, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Инструментальная проверка показала вмешательство в работу 11 расчётных счётчиков коттеджного посёлка на юге Московской области. Потребители были оштрафованы за безучётное потребление электроэнергии. Общий объём неучтённой электроэнергии составил более 70 тысяч кВт*ч.

Компания «Россети Московский регион» напоминает, что вмешательство в работу счётчика влечёт административную и уголовную ответственность.

Расчётный объём и стоимость неучтённого потребления электроэнергии значительно превышают фактическое потребление и могут быть взысканы с недобросовестного абонента в виде штрафа.

Материалы по всем случаям неучтённого потребления передаются в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Сообщить о хищении электроэнергии можно по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8-800-220-0-220.

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#россети электричество
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#штрафы
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Рыбхозяйства из Московской области тоннами выращивают осетра разных видов
02 декабря 2024, 12:05

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Осетр заслуженно ценится не только рыбаками, но и гурманами благодаря нежному белому мясу без костей и изысканному вкусу. Он содержит легкоусвояемый белок (98%), витамины группы C и B, фосфор, калий и полиненасыщенные жирные кислоты, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Многие виды осетров занесены в Красную книгу, поэтому их разводят искусственно. В России встречается около 12 видов осетровых, включая белугу, стерлядь и севрюгу.

В Московской области осетроводством занимаются восемь хозяйств, в том числе два крестьянских фермерских хозяйства под Коломной.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает, что предприятиям, занимающимся производством товарной рыбы, предоставляется субсидия на возмещение части затрат на покупку кормов для рыбы в размере 20%. В 2024 году на эту поддержку выделено 27,9 миллиона рублей.

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#минсельхозпрод мо
#производство
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В Подмосковье оптимизировали работу семи светофоров
02 декабря 2024, 11:58

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Режим работы семи светофоров изменили в четырёх городах Московской области для увеличения пропускной способности дорог и обеспечения большей безопасности всех участников движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, в Истре синхронизировали работу четырёх светофоров, расположенных на Волоколамском шоссе: на 52-м км, 53-м км и 54-м км, а также на пересечении шоссе с проспектом Генерала Белобородова. В Мытищах изменили режим светофора на пересечении проспекта Астрахова с улицей Колпакова, благодаря чему время проезда по проспекту увеличилось на десять секунд», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Смирновской улице в Люберцах организовали приоритетное движение для автобусов, которые едут по выделенной полосе от станции через Октябрьский проспект и более чем в два раза сократили время ожидание зелёного сигнала. А в Егорьевске дали больше времени пешеходам на перекрёстке между улицами Победы и Антипова.

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С 1 января 2025 года начнут действовать новые меры поддержки россиян: кому и какие выплаты положены, размеры пособий
02 декабря 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В 2025 году в России вступят в силу новые нормы, касающиеся пенсионных начислений. Кроме того, произойдет увеличение пособий на детей до 17 лет и повысятся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этих и других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, читайте в материале «Радио 1».

Размер пенсий в 2025 году


Страховые пенсии в России планируется повысить на 7,3% с начала января. Это увеличение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров и будет осуществлено в соответствии с ростом цен за прошедший год.

Выплаты по старости, инвалидности и уходу за пожилым


С января 2025 года вступят в силу новые правила выплат компенсаций пенсионерам, нуждающимся в уходе. Теперь средства будут перечисляться непосредственно на банковские счета самих пенсионеров, а не на счета ухаживающих за ними лиц, как это было ранее. Размер доплаты за уход за пожилым человеком составит 1200 рублей и будет назначен автоматически, без необходимости подачи заявления со стороны пенсионеров или их представителей. Эта надбавка будет доступна пенсионерам старше 80 лет и лицам с инвалидностью I группы.

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Кроме того, вступят в силу новые правила, касающиеся назначения страховой пенсии по потере кормильца. Теперь право на получение этой пенсии будет распространяться на вдов и вдовцов военнослужащих, которые воспитывают детей покойного кормильца. Эти изменения касаются супругов военнослужащих, проходивших службу по призыву, на контрактной основе, мобилизованных в Вооруженные силы, служивших в Национальной гвардии и супругов участников добровольческих формирований.

Пенсия будет назначаться вдовам и вдовцам, если они воспитывают детей погибшего до достижения ими 18 лет или до 23 лет, если дети обучаются на очной форме. Кроме того, если детям до 18 лет была присвоена инвалидность, пенсия будет назначаться без возрастных ограничений. Выплаты будут производиться независимо от возраста, трудоспособности или занятости получателя пенсии.


Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Увеличение пособий


В 2025 году планируется увеличение пособий на детей до 17 лет, а также выплат, связанных с беременностью и родами, по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, будут увеличены единовременные выплаты при рождении ребенка и поддержка малоимущих семей с детьми. Новые меры социальной поддержки семей коснутся не только увеличение существующих пособий, но и повышение материнского капитала, а также страховых и социальных пенсий.

Так, размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей и опекунов будет рассчитываться исходя из 40% среднедневного заработка. Для определения размера пособия учитывается доход за два года, предшествующих началу отпуска по уходу за ребенком. С января 2025 года минимальное пособие составит 9227 рублей, а с 1 февраля — 9900 рублей. Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц, сообщила член Совета Федерации и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова.


Материнский капитал


Что касается материнского капитала, то в 2025 году сумма выплаты за рождение (или усыновление) первого ребенка составит чуть более 676 тысяч рублей, а за второго и последующих — свыше 893 тысяч рублей. Остаток материнского капитала также будет проиндексирован: если у семьи осталась часть средств от выплаты, эта сумма увеличится на 7,3%.

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Выплаты для молодых матерей


Государственная Дума рассматривает законопроект, который предложит новую форму финансовой поддержки для молодых матерей до 25 лет с начала следующего года. Согласно этому законопроекту, женщины, родившие ребенка до достижения указанного возраста, смогут получить единовременную выплату в размере 200 000 рублей. Если у женщины родится двое или более детей, сумма будет начисляться на каждого ребенка.

Социальные пенсии


В России предусмотрены государственные социальные пенсии для нескольких категорий граждан:

  • для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии;
  • для людей с инвалидностью, не имеющих трудового стажа на момент подачи заявления;
  • для сирот; для детей до 18 лет, потерявших одного или обоих родителей;
  • для студентов очной формы обучения до 23 лет.

Ожидается, что социальные пенсии вырастут на 14,7%. Таким образом, к концу следующего года размер социальной пенсии составит 15 456 рублей, что немного выше показателя 2024 года — 13 475 рублей.


Пособие малоимущим гражданам


Чтобы получить государственную поддержку, включая пособия для малоимущих семей или универсальные выплаты в 2025 году, гражданам следует обратиться в органы социальной защиты для оформления необходимых документов. Лицо может быть признано малоимущим, если его доходы ниже прожиточного минимума, установленного в его регионе.

В 2025 году прожиточный минимум в России составит: на душу населения — 17 733 рубля; для трудоспособного населения — 19 329 рублей; для пенсионеров — 15 250 рублей; для детей — 17 201 рубль.

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Гороскоп для каждого знака зодиака со 2 по 8 декабря
02 декабря 2024, 11:37

Фото: iStock/amgun

В сфере карьеры необходимо соблюдать честность и надёжность. Слова и дело должны совпадать. Это поможет сохранить доверие людей. В любви желательно стремиться к новизне и быть открытыми к романтическим авантюрам. Благоприятны подарки в виде сюрпризов. Хорошо на этой неделе друг друга приятно удивлять. В вопросах здоровья для того, чтобы резко не наступил упадок сил, лучше не садиться на диеты и не голодать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака в период со 2 по 8 декабря.

У Овна период позитивных переживаний. Ему надо направить своё внимание на всё то, что его радует и приносит удовольствие.

Телец почувствует удовлетворение. Он будет творчески себя проявлять, и стремиться к воплощению желаний.

Близнецы ловко и быстро будут справляться с информацией. Их ждёт интенсивная интеллектуальная работа.

Раку полезно заводить новые знакомства и находиться в центре внимания. Его способность убеждать и увлекательно вести беседу возрастёт.

Лев почувствует себя уверенней, его самооценка повысится, а силы, которые прибавились, придадут веру в успех.

Деве надо себя позитивно оценивать и быть в оптимистичном настроении. Ей важно быть мудрой.

Весы станут популярнее и будут увлечены общественной деятельностью. У них увеличится привлекательность.

Скорпиону полезно начать изучать то, чем они давно интересовались, но откладывали. Его любознательность будет способствовать быстрому освоению информации.

Стрельцу надо быть благожелательно настроенным, не разочаровываться в любви и партнёрских деловых взаимоотношениях.

Козерог сможет себя полноценно проявить и с удовольствием принять справедливую похвалу и восхищение его личностью.

Водолей сможет спланировать долговременные финансовые вложения. Его доход вырастет.

Рыбам поможет внимание к деталям и упорство на пути к своей цели. План и его последовательная реализация повысят шансы на успех.

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