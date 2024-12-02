За ноябрь продажи «Москвича» выросли более чем на 20%

В 2025 году в России вступят в силу новые нормы, касающиеся пенсионных начислений. Кроме того, произойдет увеличение пособий на детей до 17 лет и повысятся выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Об этих и других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, читайте в материале «Радио 1».