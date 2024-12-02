За ноябрь продажи «Москвича» выросли более чем на 20%

АО МАЗ «Москвич»
Завод «Москвич» за ноябрь смог увеличить объем проданных автомобилей на 25%. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Продажи автомобилей «Москвич» в России за ноябрь 2024 года составили более 3 тыс. авто. Этот показатель на 25% превышает результат октября 2024 года» — передает агентство.
Всего с начала этого года завод смог реализовать порядка 21 тысячи «Москвичей». На данный момент предприятие выпускает кроссоверы «Москвич-3» и «Москвич-3е», а также седан «Москвич-6». До конца 2024 года компания планирует выпустить новый семиместный кроссовер «Москвич-8».
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ увеличил список автомобилей для госслужащих.
Читайте также:
«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Aura
Эксперт раскрыл, нужно ли греть двигатель зимой
В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Иван Мусатов