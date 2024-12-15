Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране

В городе проводят работы по вывозу снега. Для очищения снега используют технику, с последствиями непогоды помогают справиться специалисты городской коммунально-хозяйственной компании и силы подрядных организаций.



49 человек и 30 единиц техники задействованы в работе с утра воскресенья. Уборку проводят и сотрудники управляющих компаний Дубны, которые начали работать во дворах жилых домов. На данный момент снег и наледи убирают вручную и с помощью специальной техники на улице Мира, улице Большеволжская, Боголюбова, Мучирина, Векслера, Строителей, Советская, площадь Мира. Снегоуборочные работы продолжаются во всех частях города.