Официально ушедший из России концерн BMW снова запатентовал автомобиль в стране

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Официально покинувший российский рынок концерн BMW снова запатентовал свои автомобили в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что летом этого года немецкий автопроизводитель подал заявку на патент одного из концепт-каров в России. Он был зарегистрирован в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 3 декабря.
Предполагается, что речь идёт об автомобиле, который был представлен в мае на конкурсе элегантности Villa d'Este. Машина оснащена двигателем V8, в основе которого лежит модификация M8 Competition.
Ранее в ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявлял, что немецкие автоконцерны Mercedes и BMW могут вернуться на рынок России уже в 2025 году. Причиной такого решения стали высокие потери брендов из-за санкций и экспансии на освободившийся китайский рынок.
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Предполагается, что речь идёт об автомобиле, который был представлен в мае на конкурсе элегантности Villa d'Este. Машина оснащена двигателем V8, в основе которого лежит модификация M8 Competition.
Ранее в ноябре руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер заявлял, что немецкие автоконцерны Mercedes и BMW могут вернуться на рынок России уже в 2025 году. Причиной такого решения стали высокие потери брендов из-за санкций и экспансии на освободившийся китайский рынок.
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Анастасия Чинкова