Мошенники выманили у пенсионерки из Щёлкова 14 млн рублей

06 октября 2026, 15:20

оригинал Фото: istockphoto.com/Дмитрий Коростылев

74-летняя жительница Щёлкова попалась на уловку телефонных мошенников и отдала им 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала с женщиной связались неизвестные и под предлогом замены домофона и заказа новых ключей вынудили её продиктовать код из СМС. А потом начались звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые внушили пенсионерке, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и используют её данные для финансирования ВСУ, что грозит не только финансовыми потерями, но и уголовным делом.





«Пенсионерка собрала свои сбережения «для декларирования», как ей велели мошенники, и передала подъехавшему курьеру. А потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.