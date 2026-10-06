Мошенники выманили у пенсионерки из Щёлкова 14 млн рублей
74-летняя жительница Щёлкова попалась на уловку телефонных мошенников и отдала им 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сначала с женщиной связались неизвестные и под предлогом замены домофона и заказа новых ключей вынудили её продиктовать код из СМС. А потом начались звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые внушили пенсионерке, что её аккаунт на «Госуслугах» взломали и используют её данные для финансирования ВСУ, что грозит не только финансовыми потерями, но и уголовным делом.
«Пенсионерка собрала свои сбережения «для декларирования», как ей велели мошенники, и передала подъехавшему курьеру. А потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские сумели вычислить и задержать посыльного преступников. Он оказался 44-летним жителем Москвы. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.