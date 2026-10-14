Мошенники решили «передать» посылку российской блогерше от ее умершего отца

14 октября 2026, 15:03

Блогершу Диану Коваль чуть не развели мошенники с аэрогрилем от умершего отца

Фото: istockphoto/Marcin Morawiec

Блогерше Диане Коваль позвонил курьер и сообщил о предстоящей доставке посылки. Таким образом ее пытались развести мошенники, сообщили 14 октября в оперативных службах.