Мошенники решили «передать» посылку российской блогерше от ее умершего отца
Блогерше Диане Коваль позвонил курьер и сообщил о предстоящей доставке посылки. Таким образом ее пытались развести мошенники, сообщили 14 октября в оперативных службах.
Когда девушка поинтересовалась, от кого отправление, мужчина назвал данные ее отца. Однако, как отмечает Диана, ее родственник пропал без вести 15 лет назад. Девушка считает, что его уже нет в живых, хотя тело так и не нашли.
Диана не сдержалась и сообщила звонившему, что отца давно нет. В ответ мошенник попытался изменить легенду и заявил, что в посылке находится завещание. Поняв, что эта версия не сработала, он резко сменил тактику и начал издеваться над девушкой, принявшись доказывать, что у него якобы есть для нее аэрогриль.
Ранее завлабораторией ИИ ответил, как мошенники могут использовать страницы умершего в соцсетях. Подробности — в нашем материале.
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