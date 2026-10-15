Москвич-именинник накрутил гайку на пенис и чуть его не лишился
Житель Подмосковья провел с гайкой на пенисе около 12 часов и едва его не лишился. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Накануне мужчина праздновал свой день рождения вместе с друзьями, а следующим утром проснулся с металлическим кольцом, накрученным на его половой орган. При этом обстоятельства произошедшего он таки не вспомнил.
К моменту госпитализации пенис пациента сильно посинел и распух, из-за чего возникла угроза некроза и последующей ампутации. Врачи Истринской клинической больницы оценили риски и экстренно провели операцию. Гайку спилили гравировочным аппаратом и освободили мужчину из ловушки, не повредив мягкие ткани.
Благодаря усилиям и оперативности медиков функциональность и анатомическую целостность полового органа удалось полностью сохранить.
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