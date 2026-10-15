Москвич-именинник накрутил гайку на пенис и чуть его не лишился

15 октября 2026, 13:11

В Истре хирурги спасли мужчину с накрученной на пенис гайкой

Фото: iStock/peakSTOCK

Житель Подмосковья провел с гайкой на пенисе около 12 часов и едва его не лишился. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.