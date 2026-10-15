Достижения.рф

Пьяная россиянка разгромила и сожгла машину соседки из-за парковки

В Брянской области женщина сожгла соседскую машину из-за парковки
Фото: istockphoto/GummyBone

В Брянске конфликт на парковке привел к уничтожению автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.



Инцидент произошел в Володарском районе. 47-летняя женщина, состоящая в конфликте с соседкой, решила выместить злость на ее машине. На глазах у владелицы Kia Ceed злоумышленница залезла на капот, несколько раз подпрыгнула на нем, а затем начала наносить удары по кузову тяжелым предметом.

Как уточнили в полиции, итог оказался плачевным: проведенная экспертиза признала автомобиль непригодным для дальнейшей эксплуатации. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Речь идет о статье об умышленном повреждении имущества.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0