Пьяная россиянка разгромила и сожгла машину соседки из-за парковки
В Брянске конфликт на парковке привел к уничтожению автомобиля. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошел в Володарском районе. 47-летняя женщина, состоящая в конфликте с соседкой, решила выместить злость на ее машине. На глазах у владелицы Kia Ceed злоумышленница залезла на капот, несколько раз подпрыгнула на нем, а затем начала наносить удары по кузову тяжелым предметом.
Как уточнили в полиции, итог оказался плачевным: проведенная экспертиза признала автомобиль непригодным для дальнейшей эксплуатации. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.
По факту инцидента возбудили уголовное дело. Речь идет о статье об умышленном повреждении имущества.
Читайте также: