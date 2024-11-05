Москвич не смог отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей

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Кузьминский суд столицы отклонил иск жителя Москвы, который хотел отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, мужчина купил 12 лотерейных билетов, а за выигрышем обратился в АО «Государственные спортивные лотереи». Там ему отказали, после чего он обратился в суд с иском о защите прав потребителей.
По словам представителя лотереи в суде, два билета были без выигрыша, по остальным он выиграл 1610 рублей. Однако обладатель лотерейных билетов не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.
В итоге суд отклонил иск. Причиной стало то, что законодательные нормы о защите прав потребителей не регулируют конкурсы, игры, пари и азартные игры.
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По словам представителя лотереи в суде, два билета были без выигрыша, по остальным он выиграл 1610 рублей. Однако обладатель лотерейных билетов не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям билетов.
В итоге суд отклонил иск. Причиной стало то, что законодательные нормы о защите прав потребителей не регулируют конкурсы, игры, пари и азартные игры.
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Элина Позднякова