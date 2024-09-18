Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне

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Житель Смоленска стал обладателем 140 000 000 рублей, выиграв в лотерее «Спортлото «4 из 20». Удивительно, но этот выигрыш ему предсказал кот, который приснился мужчине незадолго до розыгрыша. Об этом информирует РИА Новости.
В крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото» рассказали, что 28 августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража лотереи, был разыгран многомиллионный суперприз в размере 140 697 536 рублей.
Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, он приобрёл билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».
Мужчина поделился, что в своих билетах всегда выбирает значимые для его семьи числа. В этом году Дмитрий планирует построить дом, и теперь ему не придется продавать для этого квартиру, в которой он живет с семьей.
Сообщается, что остальные средства мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность.
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Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, он приобрёл билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».
«За пару дней до победы мне приснился кот, который испачкал всю квартиру. В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать?», — рассказал победитель.
Мужчина поделился, что в своих билетах всегда выбирает значимые для его семьи числа. В этом году Дмитрий планирует построить дом, и теперь ему не придется продавать для этого квартиру, в которой он живет с семьей.
Сообщается, что остальные средства мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность.
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Дарья Осипова