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В Госдуме предложили запустить лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных

Фото: iStock/LSOphoto

Фото: iStock/LSOphoto

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил запустить в России лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, лотерею стоит проводить каждый месяц, разыгрывая в каждой по 10 квартир.
Он пояснил, что такую идею ему предложили граждане, чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи.
«Я буду предлагать внедрить ее на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — рассказал Чернышов.


Депутат добавил, что участие в такой лотерее должно быть автоматическим, на основании списков новорожденных из ЗАГСа. По его представлениям, победителей розыгрыша должны торжественно объявлять, а их родители получать призы.
«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — объяснил он.
По мнению Чернышова, такая инициатива будет мотивировать родителей, которые хотят завести ребенка, создаст вокруг семьи и детства положительный фон в информационном пространстве, и, в конечном итоге, «будет способствовать улучшению демографической ситуации в России».

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В Гидрометцентре назвали дату, когда 85% территории России покроет снег
Вильфанд: с 5 ноября 85% территории России покроется снегом
03 ноября 2024, 02:32

Фото: iStock/MahmutSonmez

Со вторника, 5 ноября, 85% территории России покроется снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Однако, по его словам, потом снежный покров снова уменьшится.
«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа - все будет в снегу, 85% как минимум», — пояснил он.
Вильфанд обратил внимание, что речь идет о временном погодном явлении, вскоре толщина снежного покрова вновь сократится. Его процентное соотношение будет меняться, отметил синоптик, так как это естественно для предзимнего периода.

Ранее синоптики рекомендовал срочно менять резину на машине, потому что ожидаются сильные снегопады и морозы.

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#синоптики
#роман вильфанд
#морозы
#погода
#гидрометцентр
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В Минздраве планируют изменить больничные
Минздрав РФ предлагает изменить порядок формирования больничного
03 ноября 2024, 00:47

Фото: iStock/demaerre

Минздрав России предлагает изменить порядок формирования больничного, чтобы при четырех его оформлениях за полгода медики передавали документы пациента врачебной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба министерства, отмечая, что таким образом можно будет улучшить качество лечения работников.
По данным ведомства, врачебная комиссия будет изучать медицинскую документацию пациента, что позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и при помощи профилактики возвращать их к работе.
«Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в целях определения способности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу», — отметили в пресс-службе.
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#пациенты
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Сотрудники Щёлковского водоканала обратились к горожанам с просьбой
Сотрудники Щёлковского водоканала попросили не засорять канализацию
02 ноября 2024, 22:17

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

В подмосковном Щелково рабочие водоканала устали от засоров в трубах. Они сняли видео, в котором обратились к горожанам, сообщает Телеграм-канал «Москва Live».
«Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы неподлежащие этому вещи туда. Это предназначено только для воды!», — эмоционально высказывается сотрудник организации.

В трубах часто обнаруживают синтетические салфетки, полотенца, а иногда и нижнее бельё.

Трубопровод забивается обычными тряпками. Мусор слипается и вес подобной массы составляет от 400 до 600 килограмм.

«Вытащить это невозможно! Вот людям, которые работают вон там. Два или три человека не могут вытащить эту массу», — сообщает сотрудник.

Из-за смыва в унитазы неподходящих для этого вещей электродвигатели насосов стоимостью от 3 до 4 млн рублей выходят из строя, а приобрести новый у организации возможности нет.



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Минздрав Украины сообщил о несоответствии питьевой воды стандартам качества
Минздрав: на Украине по европейским стандартам нет питьевой воды
02 ноября 2024, 21:49

Фото: iStock/Detry26

Евросоюз требует от властей Украины прописать на уровне законов качество питьевой воды в стране. Об этом заявила замминистра здравоохранения Марина Слободниченко, слова которой приводит издание «Украинские новости».
Она подчеркнула, что в случае принятия на Украине европейских стандартов окажется, что питьевой воды в стране просто нет – только техническая.

При таком сценарии украинцы, по сути пользующиеся технической водой, должны будут платить за неё меньше, что влечёт за собой падение тарифов на воду. А это, в свою очередь, грозит непоступлениями в государственный бюджет.

Также Слободниченко добавила, что приведение стандарты в соответствие с европейскими требует подписания множества документов с последующей реализацией всех мер на Украине. Это вопрос не одного года, а в стране и так слишком много актуальных вопросов, требующих решения.

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#украина
#евросоюз
#стандарт
#вода
#качество
#бюджет
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Турция депортировала россиянина за фото женщины в метро
02 ноября 2024, 21:05

Фото: iStock/ grinvalds

Суд в Турции постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле за нарушение тайны личной жизни, заявили «РИА Новости» в генеральном консульстве России в Стамбуле.
В сентябре гражданин Российской Федерации был задержан в Стамбуле после сделанной им фотографии в общественном транспорте. На неё попала женщина с закрытыми глазами, которая потом написала на мужчину заявление.

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию», — передаёт генконсульство.

Дипломатическое представительство также сообщило, что находилось в контакте с родственниками депортированного россиянина и оказало им помощь.

Ранее несколько депутатов из ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили депортировать трудовых мигрантов, в случае если выяснится, что их сертификаты о знании русского языка недействительны.

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#турция
#россияне
#общественный транспорт
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Физик Кучеров назвал сроки апокалипсиса
Физик Кучеров спрогнозировал конец света через 5-7 млрд лет
02 ноября 2024, 20:42

Фото: iStock/Ekaterina_Simonova

Инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров заявил, что конец света может произойти на нашей планете через 5-7 млрд лет.
По его словам, причиной гибели Земли может стать Солнце, которое может исчерпать запасы водорода в ядре и начнёт превращаться в красного гиганта.

«Даже если Земля не будет уничтожена, такая близость Солнца раскалит поверхность Земли настолько, что все океаны испарятся, а атмосферу сдует солнечным ветром. Поэтому жизнь погибнет на планете гораздо раньше, чем она будет поглощена Солнцем. Хотя Земля не переживёт следующий этап эволюции Солнца, случится это через 5-7 млрд лет», — отметил в беседе с NEWS.ru Кучеров.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев говорил, что к Земле после вспышек на Солнце приближается крупное облако плазмы.

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#солнце
#жизнь
#физика
#наука
#космос
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Минздрав Турции опроверг сообщения о массовых заражениях россиян в Анталье
02 ноября 2024, 20:31

Фото: iStock/naumoid

Минздрав Турции опроверг сведения СМИ и Telegram-каналов о якобы массовых заражениях вирусной инфекций у российских туристов в Анталье. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в курортном городе Белек зафиксирована вспышка заболеваемости неизвестным «мощным вирусом». По его сведениям, часть российских туристов якобы заболевает после возвращения домой, а часть вирус настигает в отеле или самолёте.

При этом в Минздраве Турции отметили, что жалоб россиян на неизвестный вирус с Белеке не поступило. Муниципалитет провинции Анталья свяжется с отелями для выяснения ситуации. Однако негативной ситуации, о которой так активно сейчас говорят, нет.

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#турция
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#туристы
#заболевания
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Роспотребнадзор проверяет данные после жалоб россиян на неизвестный вирус в Турции
02 ноября 2024, 20:14

Фото: iStock/ kieferpix

Специалисты Роспотребнадзора заинтересовались массовыми жалобами граждан России из турецкого Белека на неизвестный вирус. Ведомство запросило информацию у Минздрава Турции.
«Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями», — сообщает Телеграм-канал «Ваш Роспотребнадзор».

Напоминаем, что ранее десятки взрослых и детей заразились неизвестным вирусом после отдыха в городе Белек в Турции. Люди жаловались на самые разные симптомы: тошнота, рвота, температура выше 39 градусов, потеря аппетита, болезненные ощущения в костях, сыпь на ногах и руках. Предположительно, инкубационный период вируса составляет от 4 до 14 дней.

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На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион России
02 ноября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На портале «Госуслуг» запустили сервис «Жизненная ситуация» для переезда в другой регион России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
С помощью этого сервиса россияне, которые меняют постоянное место жительства, могут получить все необходимые госуслуги в одном месте комплексно. В частности, с помощью программы «Жизненная ситуация» можно подать заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике по месту жительства, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и соцвыплаты и встать на учёт в военкомате.

Ожидается, что в предстоящем году благодаря сервису удастся сократить с 20 до 10 дней сроки оформления необходимых при переезде документов. Так, количество необходимых справок удастся сократить в три раза – с 15 до 5, а число очных визитов в различные ведомства – с восьми до четырёх.

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