В Госдуме предложили запустить лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил запустить в России лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, лотерею стоит проводить каждый месяц, разыгрывая в каждой по 10 квартир.
Он пояснил, что такую идею ему предложили граждане, чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи.
Депутат добавил, что участие в такой лотерее должно быть автоматическим, на основании списков новорожденных из ЗАГСа. По его представлениям, победителей розыгрыша должны торжественно объявлять, а их родители получать призы.
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«Я буду предлагать внедрить ее на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — рассказал Чернышов.
Депутат добавил, что участие в такой лотерее должно быть автоматическим, на основании списков новорожденных из ЗАГСа. По его представлениям, победителей розыгрыша должны торжественно объявлять, а их родители получать призы.
«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — объяснил он.По мнению Чернышова, такая инициатива будет мотивировать родителей, которые хотят завести ребенка, создаст вокруг семьи и детства положительный фон в информационном пространстве, и, в конечном итоге, «будет способствовать улучшению демографической ситуации в России».
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Данил Пономарев