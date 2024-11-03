В Госдуме предложили запустить лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил запустить в России лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, лотерею стоит проводить каждый месяц, разыгрывая в каждой по 10 квартир.