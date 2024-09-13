Житель Волгограда выиграл миллион рублей в лотерею

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Житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей в преддверии своего дня рождения. Об этом пишет Mk.ru.
По данным издания, 42-летний Дмитрий купил лотерейный билет еще в августе. Позже ему пришло сообщение о выигрыше, однако он не обратил на него особого внимания, так как думал, что речь идет о паре тысяч рублей.
Мужчина еще не решил, на что потратит выигрыш.
Ранее сообщалось, что в 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей.
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«Только спустя сутки зашел в личный кабинет и понял, что я стал обладателем миллиона рублей», — рассказал россиянин.
Мужчина еще не решил, на что потратит выигрыш.
Ранее сообщалось, что в 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей.
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Элина Позднякова