«Москвич» продал 24 автомобиля новой модели «Москвич-8» со старта продаж 22 июля
С момента начала продаж 22 июля компания «Москвич» реализовала 24 автомобиля модели «Москвич-8». Об этом сообщили в пресс-службе российского автопроизводителя.
В компании подчеркнули, что продажи идут в соответствии с установленным планом.
Стоимость семиместного кроссовера начинается от 2,98 миллиона рублей. Автомобиль оснащён двигателем мощностью 174 лошадиных силы и роботизированной семиступенчатой коробкой передач.
Продажи новой модели продолжаются по всей России, и производитель рассчитывает на постепенное увеличение объёмов реализации в ближайшие месяцы.
