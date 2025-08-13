Водителей в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

13 августа 2025, 09:12

SHOT: штрафы до ₽15 тыс. могут ввести за шторки на окнах автомобиля

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.