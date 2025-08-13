Водителей в России начнут штрафовать на 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»
В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» — рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Речь идет о популярных среди автомобилистов рулонных шторах на присосках и каркасных конструкциях, которые создают эффект затемнения, а также быстро снимаются при проверке.
Подобные устройства увеличивают вероятность ДТП, так как ухудшают видимость. Национальный автомобильный союз выступил с инициативой о введении штрафов за использование таких устройств: пять тысяч рублей за первое нарушение и до 15 тысяч рублей за повторное. По данным SHOT, рассматривается возможность полного запрета на продажу подобных аксессуаров в РФ.
Многие водители используют съемные шторки, чтобы избежать штрафов за тонировку. Однако, если эта инициатива будет поддержана, использование таких устройств может быть приравнено к нарушению правил дорожного движения.
Читайте также: