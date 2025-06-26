Москвич «умирал» от рака, чтобы знакомиться с женщинами

26 июня 2025, 14:29

Москвич годами притворялся онкобольным, чтобы покорять женские сердца

Фото: iStock / dikushin

Москвич несколько лет обманывал женщин, выдавая себя за онкобольного. SHOT пишет, что в 2023 году Никита признался Ксении в «раке» и рассказывал о «лечении в Берлине», завязав с ней романтические отношения.