Москвич «умирал» от рака, чтобы знакомиться с женщинами
Москвич несколько лет обманывал женщин, выдавая себя за онкобольного. SHOT пишет, что в 2023 году Никита признался Ксении в «раке» и рассказывал о «лечении в Берлине», завязав с ней романтические отношения.
Ксения, переживая за «возлюбленного», начала ходить в церковь и даже села на антидепрессанты. Никита рассказывал, что ему сделали пересадку костного мозга, а позже сообщил о смерти брата и бабушки.
Позже выяснилось, что у Никиты нет никакой онкологии. Зато есть жена и маленький ребенок. Оказалось, что парень просто решил с помощью такой истории познакомиться с Ксенией, и таких «девушек» у него оказалось несколько. Для каждой новой пассии он готовил новую историю, хотя сам в это время счастливо жил в браке и воспитывал ребенка.
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