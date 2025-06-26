В России могут запретить увольнять родителей с детьми

26 июня 2025, 13:41

Организация «Отцы рядом» предложили ввести запрет на увольнение россиян с детьми

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась направила председателю комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обращение, в котором предложили рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до 7 лет.