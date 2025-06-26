В России могут запретить увольнять родителей с детьми
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась направила председателю комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной обращение, в котором предложили рассмотреть возможность введения запрета на увольнение родителей с детьми до 7 лет.
Председатель организации Иван Курбаков в беседе с Life.ru уточнил, что речь идет об увольнении против воли работника. Он отметил, что предлагается упростить перевод родителей на удаленный формат работы, а также возможность сокращения рабочего дня, введения гибкого графика при наличии маленьких детей.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил высылать из России мигрантов, чьи дети не посещают школы. По его словам, в РФ пребывает несовершеннолетних 785 593 иностранцев, а в образовательные учреждения ходят лишь 192 254 из них.
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