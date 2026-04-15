Москвич выиграл в лотерею, не угадав ни одного числа
Москвич выиграл в лотерею более 30 миллионов рублей, не угадав ни одного числа в билете. Об этом проинформировали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
Уточняется, что в государственной лотерее «Всё или ничего» был разыгран суперприз в размере 33,298 миллионов рублей. Победителем стал участник 169218-го тиража из Москвы по имени Роман Т.
По информации от «Столото», чтобы выиграть суперприз в этой лотерее, нужно угадать все 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Роман Т. признался, что меньше всего ожидал второго варианта — ранее ему удавалось выигрывать от 10 до 350 тысяч рублей, угадывая комбинации. На выигранные деньги мужчина планирует улучшить свои жилищные условия, приобрести автомобиль и часть средств направить на образование своих детей.
