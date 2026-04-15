Россиян предупредили о штрафе за публикацию данных соседей в домовом чате
Публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия может повлечь за собой административный штраф. Об этом рассказал РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
Размещение персональных данных жильцов в домовом чате без их согласия является незаконной обработкой персональных данных и квалифицируется как административное правонарушение по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ, за которое предусмотрены штрафы, отметил эксперт.
По его словам, за это нарушение физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 до 300 тысяч рублей.
Никишин добавил, что повторное нарушение влечет более строгие санкции. В этом случае гражданам может грозить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.
