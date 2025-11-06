Москвичам назвали дату смены «летней резины

06 ноября 2025, 06:47

Синоптик Вильфанд предупредил московских водителей о замене шин

С 11 ноября жителям Московского региона пора задумываться о смене летних шин на зимние. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.