Москвичам назвали дату смены «летней резины
С 11 ноября жителям Московского региона пора задумываться о смене летних шин на зимние. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, уже со следующего вторника в Москве ожидаются серьёзные погодные изменения. Из-за установившихся отрицательных среднесуточных температур передвижение на летней резине станет небезопасным. Автомобилисты должны как можно скорее провести замену шин, чтобы избежать возможных проблем на дорогах, подчеркнул Вильфанд.
Метеоролог также сообщил об изменениях в погодных условиях. По его данным, характерные для начала недели радиационные туманы больше не ожидаются. Вместо этого прогнозируется облачная погода, которая будет препятствовать проникновению солнечных лучей. Кроме того, в московском регионе со следующей недели возможны осадки в виде дождя и снега.
