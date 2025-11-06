В Финляндии русская песня на уроке музыки стала причиной конфликта
В одной из школ Финляндии разгорелся спор вокруг включения русских песен в образовательную программу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Конфликт возник после того, как на уроке музыки ученики изучали культурное наследие разных стран. В ходе занятия школьникам предложили исполнить песню «Калинка». Однако одиннадцатилетняя ученица украинского происхождения отказалась участвовать в исполнении, мотивируя это нежеланием использовать русский язык. Учитель, в свою очередь, настаивал на том, что в школьной среде не следует обсуждать подобные ситуации.
Решение педагога вызвало волну недовольства среди украинской диаспоры, проживающей в Финляндии, но отклика не нашло. Директор школы Эллинор Хеллман подчеркнула, что образовательное учреждение придерживается национальной учебной программы и приветствует учащихся из всех социальных групп.
