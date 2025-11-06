В Финляндии русская песня на уроке музыки стала причиной конфликта

06 ноября 2025, 06:39

Украинские беженцы недовольны русскими песнями в школах Финляндии

Фото: istockphoto / zudin

В одной из школ Финляндии разгорелся спор вокруг включения русских песен в образовательную программу. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.