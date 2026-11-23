23 ноября 2026, 15:00

Лектор планетария Турилов: 24 ноября можно будет наблюдать бобровое полнолуние

Фото: iStock/m-gucci

Бобровое суперлуние, которое произойдет 24 ноября, будет выглядеть наиболее эффектно после 17:00, когда спутник окажется рядом с линией горизонта. Явление совпадет с моментом приближения Луны к Земле, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария Ярослав Турилов.





Среднее расстояние от нашей планеты до спутника — примерно 380 тысяч километров. 24 ноября оно составит около 360 тысяч. Однако эта разница совсем небольшая: видимый диск Луны окажется больше всего лишь на 6,5%, чем в обычное полнолуние. То есть невооруженным глазом заметить разницу окажется крайне сложно. При этом стоит отметить, что явление станет ярче обычного примерно на 13%.





«Спутник появится в северо-восточной области неба и будет казаться наиболее огромным, потому что мы увидим его на фоне наземных объектов: домов, деревьев и так далее», — пояснил астроном.

«При этом наблюдать суперлуние можно уже сегодня вечером и продолжить через день после его официального пика. То есть все три дня визуальной разницы мы не почувствуем», — добавил Турилов.