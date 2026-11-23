Москвичам назвали лучшее время для наблюдения бобрового полнолуния
Лектор планетария Турилов: 24 ноября можно будет наблюдать бобровое полнолуние
Бобровое суперлуние, которое произойдет 24 ноября, будет выглядеть наиболее эффектно после 17:00, когда спутник окажется рядом с линией горизонта. Явление совпадет с моментом приближения Луны к Земле, рассказал Москве 24 лектор Московского планетария Ярослав Турилов.
Среднее расстояние от нашей планеты до спутника — примерно 380 тысяч километров. 24 ноября оно составит около 360 тысяч. Однако эта разница совсем небольшая: видимый диск Луны окажется больше всего лишь на 6,5%, чем в обычное полнолуние. То есть невооруженным глазом заметить разницу окажется крайне сложно. При этом стоит отметить, что явление станет ярче обычного примерно на 13%.
«Спутник появится в северо-восточной области неба и будет казаться наиболее огромным, потому что мы увидим его на фоне наземных объектов: домов, деревьев и так далее», — пояснил астроном.
Луна в это время может казаться красноватой. Это объясняется тем, что, когда небесные объекты оказываются недалеко от линии горизонта, их свет проходит через более толстый слой атмосферы, в результате чего синие лучи рассеиваются лучше, чем красные, подчеркнул эксперт.
«При этом наблюдать суперлуние можно уже сегодня вечером и продолжить через день после его официального пика. То есть все три дня визуальной разницы мы не почувствуем», — добавил Турилов.
Он также отметил, что в целом суперлуния происходят регулярно. До этого явление было 3 января 2026 года, а в следующий раз повторится 24 декабря 2026-го. Что касается интригующего названия Бобровая Луна, то оно не имеет никакого отношения к профессиональной астрономии, а связано с традициями коренных народов Северной Америки. Однажды они заметили, что в ноябре бобры начинают активно готовиться к зиме, заключил Турилов.