23 ноября 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы приступили к размещению новогоднего декора на общественных пространствах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Во дворах многоквартирных домов ставят ёлки. Перед тем, как приступить к украшению, конструкции проверяют на устойчивость.





«На ели вешают игрушки и современные светодиодные гирлянды. После завершения праздничного оформления специалисты проведут обязательное тестирование всех декоративных и световых элементов», — говорится в сообщении.