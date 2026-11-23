Подмосковные дворы начали украшать к Новому году
Коммунальные службы приступили к размещению новогоднего декора на общественных пространствах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во дворах многоквартирных домов ставят ёлки. Перед тем, как приступить к украшению, конструкции проверяют на устойчивость.
«На ели вешают игрушки и современные светодиодные гирлянды. После завершения праздничного оформления специалисты проведут обязательное тестирование всех декоративных и световых элементов», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что если жители украсить свой двор или подъезд к Новому году, им следует обратиться в управляющую организацию.