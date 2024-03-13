Москвичам назвали самые тёплые дни недели

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что самыми тёплыми днями недели в Московском регионе на этой неделе станут четверг и пятница.
«С сегодняшнего дня и до субботы можно одной градацией указать 3-8 °С в Москве и области. Наиболее тёплые дни будут у нас в Москве четверг и пятница. В четверг и пятницу до +7 °С в Москве воздух будет прогреваться. На солнце ощущение будет очень приятное», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Однако, по его словам, ближайшие две ночи будут морозными.
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Мелисса Тимофеева