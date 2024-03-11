Синоптик Шувалов: «Это первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права»

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе.
«Это будет, наверно, первая неделя, когда весна уверенно вступит в свои права. И это уже не робкие попытки утвердиться в средней полосе европейской части России, а полноправное и вторжение тёплого воздуха, которое начнётся с завтрашнего дня. Уже завтра в Москве температура повысится до 4°C тепла. Осадков при этом не ожидается», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.
Однако, предупредил специалист, уже ближе к концу недели москвичей ожидает похолодание.
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