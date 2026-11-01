Москвичам назвали самую распространённую схему мошенничества

01 ноября 2026, 06:35

Мошенничество с доставкой стало самой популярной схемой обмана в Москве

Фото: iStock/artoleshko

Лидирующую позицию среди мошеннических схем в Москве занимает обман под видом доставки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».