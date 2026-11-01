Москвичам назвали самую распространённую схему мошенничества
Лидирующую позицию среди мошеннических схем в Москве занимает обман под видом доставки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».
В ходе опроса, охватившего примерно две тысячи жителей столицы в возрасте от 18 до 65 лет, выяснилось, что чаще всего москвичи получали звонки от лжекурьеров и представителей «служб доставки». Такую ситуацию отметили 28% участников исследования.
Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников служб доставки, в текущем году действовали по отработанным сценариям. Нередко они просили подтвердить получение заказа, скорректировать время доставки посылки либо уточнить адрес. Ещё один распространённый приём — предложение перейти по ссылке для возврата средств за отменённую покупку. Кликнув на фишинговый ресурс и введя там свои данные, пользователь рисковал лишиться доступа к личному кабинету или раскрыть платёжную информацию.
На втором месте по частоте встречаемости — мошенничество с использованием поддельных звонков и сообщений якобы от банков, полиции или госорганов. С подобными попытками обмана столкнулись 24% опрошенных.
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