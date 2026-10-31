Москвичка познакомилась в приложении с сознательным мошенником и «инвестировала» миллионы
Москвичка познакомилась с мошенником и потеряла 7,8 миллиона рублей
42-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в приложении для знакомств. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным источника, новый знакомый, представившийся Андреем (имя изменено), предложил женщине заработать на бирже. По его рекомендации россиянка открыла криптокошелек и внесла туда 7,8 миллиона рублей.
Позже мужчина сам признался, что обманул ее. В результате женщина лишилась всех денег и обратилась в полицию.
Ранее в Москве мошенники «купили» у россиянина два iPhone Duo. Потерпевший получил телефоны из Китая и выставил их на продажу на популярной онлайн-площадке.
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