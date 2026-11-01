Пожизненный срок за чизстейк: во Флориде подозреваемый шокировал суд

01 ноября 2026, 06:18

В США мужчина согласился на пожизненный срок в обмен на сэндвич и картошку фри

Фото: iStock/Lisovskaya

Житель США предложил необычный обмен в зале суда. Он был готов согласиться на пожизненное тюремное заключение в обмен на сэндвич и картофель фри, пишет Dexerto.