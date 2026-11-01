Пожизненный срок за чизстейк: во Флориде подозреваемый шокировал суд
Житель США предложил необычный обмен в зале суда. Он был готов согласиться на пожизненное тюремное заключение в обмен на сэндвич и картофель фри, пишет Dexerto.
Инцидент произошёл во Флориде. Фигурантом дела стал 74‑летний Роберт Кесслер, которого подозревают в преднамеренном убийстве женщины и надругательстве над её телом. Хотя вина мужчины официально не доказана, он изъявил желание признать её. В качестве «платы» за это Кесслер попросил филадельфийский чизстейк с луком и майонезом, порцию картофеля фри и 600 миллилитров Pepsi.
Такое предложение поразило судью. Он отметил, что за 40 лет практики никогда не сталкивался с подобным. Сделку, разумеется, отклонили. При этом судья пообещал обеспечить подозреваемого ужином — правда, не уточнил, войдёт ли в него желанный чизстейк.
Окончательное решение по делу так и не вынесли. В прокуратуре штата подчеркнули, что, несмотря на широкий резонанс, вызванный заявлениями подсудимого, главная задача ведомства — добиться справедливости для жертвы и её близких.
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