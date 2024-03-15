Москвичам назвали сроки наступления метеорологической весны

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«Я считаю, что переход температуры в начало метеорологической весны скорее всего произойдет в конце второй декады марта. Где-то это будет восемнадцатого числа, в центре Москвы может даже раньше», – заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.
А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков пообещал тёплые грядущие выходные в столице.
«Погода в Москве продолжает радовать. Стоит область высокого давления. Она будет стоять практически до воскресенья, в выходные у нас переменная облачность, солнечные дни без осадков. Днём все дни будет +6...+8 °С, ветер южный, юго-западный. Ночью -2...0 °С», — поделился в беседе с RT Цыганков.
Он добавил, что в начале следующей недели в Москве возможны осадки.
Ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля.
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