Москвичам назвали время пика жары
Пик жары в Москве в 2026 году ожидается в июле. Об этом сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Эксперт отметила, что июль обычно считается самым тёплым месяцем. Согласно статистике, именно в это время года чаще всего фиксируются экстремально высокие температуры.
По словам климатолога, важно помнить, что это средние климатические показатели. В каждый конкретный год погодные условия могут значительно отличаться от средних значений, добавила Железнова.
Ранее главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова назвала россиянам оптимальную температуру работы кондиционера в жару. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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