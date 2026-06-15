Москвичам назвали время пика жары

15 июня 2026, 19:57

Климатолог Железнова: Пик жары в Москве ожидается в июле

Фото: iStock/kieferpix

Пик жары в Москве в 2026 году ожидается в июле. Об этом сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».