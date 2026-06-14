Врач раскрыла предельный срок хранения окрошки
Летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок. Об этом сообщила гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко, передает «Лента.ру».
По словам медика, если окрошку долго держать вне холодильника, возрастает риск пищевого отравления. Уже через несколько часов в теплой среде бактерии начинают активно размножаться, выделяя токсины. Особенно быстро это происходит летом, когда высокая температура воздуха способствует росту микроорганизмов, подчеркнула врач.
Бутенко также отметила, что даже свежие ингредиенты не гарантируют безопасность блюда при неправильном хранении. Не рекомендуется оставлять окрошку в тепле более чем на час.
Гастроэнтеролог уточнила, что нарезанные вареные овощи без жидкой основы могут храниться в холодильнике до двух суток. Если же добавить мясные ингредиенты или колбасу, срок хранения сокращается до одного дня. Заправленная окрошка, то есть с добавлением кваса, кефира или другого жидкого компонента, считается самой скоропортящейся.
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