Врач раскрыла предельный срок хранения окрошки

14 июня 2026, 17:45

Гастроэнтеролог Бутенко: В холодильнике хранить окрошку можно не более 12 часов

Фото: iStock/Максим Крысанов

Летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок. Об этом сообщила гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко, передает «Лента.ру».