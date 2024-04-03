Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём

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В Подмосковье в среду резко ухудшилась погода. В ночь на четверг местами пройдёт снег с дождём, сообщили в пресс-службе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На улице хоть и тепло, но местами в Подмосковье – сильные порывы ветра до 20 м/с, кратковременные дожди, гроза, а в некоторых городских округах идёт град. Ночью возможен снег с дождём», – предупредили в ведомстве.В подмосковном Минтрансе автомобилистам посоветовали не останавливаться и не парковаться у шатких конструкций, а также под деревьями. Пребывание на улице по возможности следует минимизировать.
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