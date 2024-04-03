Два человека погибли в Москве из-за сильного ветра

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В Москве из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них погибли. Об этом проинформировал мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале
«Мы своевременно приняли все меры оповещения. <...> Но, к сожалению, не обошлось без жертв, 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал он в Telegram-канале.Собянин отметил, что порывы ветра в столице 3 апреля достигали 21 м/с.
Ранее Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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