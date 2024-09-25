Синоптик Позднякова: Бабьего лета в Москве не будет

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Бабьего лета в столичном регионе не будет. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Про бабье лето уже можете забыть, потому что мы живем в астрономической осени. После дня осеннего солнцестояния про бабье лето не говорят. Мы с вами пережили почти весь сентябрь в состоянии лета, так как погода была летняя. Возвраты тепла могут быть, но бабьим летом это назвать будет нельзя», – сказала Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По ее словам, уже в октябре погода вернется к климатической норме. В понедельник, 30 сентября в столичном регионе будет резкое похолодание. Первые дни октября будут прогреваться до 15 градусов тепла, но активного тепла больше не будет. В конце текущей недели. По данным синоптика, начнутся дожди.
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Элина Позднякова