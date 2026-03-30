Москвичам пообещали до +18 °С на текущей неделе

30 марта 2026, 11:18

Синоптик Шувалов: На текущей неделе воздух в Москве прогреется до +18 °С

В первой половине текущей недели в столичном регионе будет теплая и солнечная погода без осадков. Об этом рассказал синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов.





По его прогнозу, в понедельник и вторник днем воздух прогреется до +13…+18 °С, а затем ожидается похолодание до +13 °С.





«Вторая половина недели — там есть вероятность небольших дождей. Это в основном четверг и пятница. Несмотря на это, температура по-прежнему будет значительно превышать климатическую норму для этого времени года», — сообщил Шувалов «Известиям».

«Конечно, потеряна сила и интенсивность. И лишь местами умеренные дожди в середине недели дойдут до Москвы и Подмосковья. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора», — заключил Шувалов.