Москвичам пообещали до +18 °С на текущей неделе

Синоптик Шувалов: На текущей неделе воздух в Москве прогреется до +18 °С
В первой половине текущей недели в столичном регионе будет теплая и солнечная погода без осадков. Об этом рассказал синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов.
По его прогнозу, в понедельник и вторник днем воздух прогреется до +13…+18 °С, а затем ожидается похолодание до +13 °С.
«Вторая половина недели — там есть вероятность небольших дождей. Это в основном четверг и пятница. Несмотря на это, температура по-прежнему будет значительно превышать климатическую норму для этого времени года», — сообщил Шувалов «Известиям».
Синоптик добавил, что до столичного региона в середине недели дойдет «размытая циклоническая депрессия», унаследованная от каспийского циклона, пишет RT.
«Конечно, потеряна сила и интенсивность. И лишь местами умеренные дожди в середине недели дойдут до Москвы и Подмосковья. Дождей мы не видели уже больше трех недель, так что пора», — заключил Шувалов.