Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля

Раньше женщин, которые отвергали материнство, осуждали, сейчас же это становится даже модным явлением. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему представительницы прекрасного пола все чаще не хотят иметь детей.