Москвичам пообещали дождь в ночь на 24 апреля

Фото: iStock/Sasiistock
В ночь на 24 апреля в столичном регионе пройдут кратковременные дожди. Об этом москвичам рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В ночь на четверг нас будет пересекать холодный атмосферный фронт: он, действительно, прольется дождями такого кратковременного характера, есть вероятность и грозы. Но, как говорится, проливного дождя мы не ожидаем. Мы ожидаем, что выпадет где-то 8–10 мм осадков», — рассказала Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Тем временем в Кузбассе синоптики обещают снег, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр.
«24 апреля на ночь прогнозируют от 0 до -5 градусов, местами до +5 градусов. Из осадков небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Днем будет 1-6 градусов выше нуля. 25 апреля ночью будет от -1 до -6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 13 градусов. Осадков не будет.
Читайте также:
В среду в Москву придёт июльская жара
Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков
Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая
Элина Позднякова