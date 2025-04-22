В среду в Москву придёт июльская жара

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23 апреля воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, ожидается очередной температурный рекорд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Мы ожидаем новый температурный рекорд. Вероятно, будет больше 25 градусов тепла, то есть погода будет июньская. А вот уже к концу недели мы ожидаем, что температура снизится и придет к климатической норме», — сказал Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Тем временем в Ленинградской области 23 апреля облачная с прояснениями погода, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой ГУ МЧС России по региону.
Так, ночью там ожидается дождь, местами сильный. Днём пройдёт умеренный дождь. Температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов выше нуля, а днём будет 9-14 градусов тепла.
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