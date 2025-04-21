Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков

Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков

Синоптик Шувалов: снег и заморозки вернутся в Москву к воскресенью
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Солнечные и жаркие дни держались в Москве все выходные, но продолжится ли так дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ближайшие три дня в Москве будут теплыми и даже рекордными по температуре.

«Рекордное значение для апреля — почти 29 градусов, в Москве ожидается до +27. Среда будет пиком очень теплого периода, а затем температура понизится сначала на 5 градусов, потом на 7-8. Погода перейдет на дожди, грозы. В субботу ожидается сильный дождь и понижение до 8−10 градусов в дневные часы. В воскресенье уже возможен мокрый снег и температура в пределах +5, +8 градусов», — объяснил эксперт.

По его словам, эти заморозки нужно пережить, а к майским праздникам погода наладится.

Читайте также:

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Садовод предупредил об опасности майских заморозков для урожая

Синоптик Шувалов предупредил татарстанцев о резком похолодании
#дождь
#погода
#заморозки
#часы
#снег
#температура
#дожди
#синоптики
Священник раскрыл, на что указывает смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи
Священник Береговой выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
21 апреля 2025, 12:59

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Vatican Media)

Смерть папы римского Франциска сразу после Пасхи указывает лишь на смерть после Пасхи. Об этом сообщил священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой. Он также выразил соболезнования католикам в связи с этим событием.
«Если кто-то умирает на Пасху, после Пасхи, до Пасхи, то это говорит о том, что он умер на Пасху, после Пасхи или до Пасхи. Больше это ни о чём не говорит. Нет каких-то особых преференций на небесах для тех, кто умер на какой-то большой церковный праздник», — сказал Береговой в беседе с Life.ru.

Так, он подчеркнул, что у церкви нет никакого мистического пиетета к календарным датам. По словам священника, намного важнее то, какую жизнь прожил человек, что у него было в сердце и какие отношения имел с Богом.

21 апреля агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане сообщило, что скончался Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви. Ему было 88 лет.

Читайте также:

Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?

Папа Римский находится в критическом состоянии, он перенёс распираторный приступ

Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
#праздник
#сердце
#жизнь
#человек
#отношения
#нато
#сво
#папа римский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наследственное дело открыли после смерти Евгении Добровольской
21 апреля 2025, 12:44

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Начато наследственное дело после смерти актрисы Евгении Добровольской. Нотариусы оформляют все документы, чтобы распределить имущество среди наследников артистки, сообщает РИА Новости.
В Федеральной нотариальной палате объяснили, что несовершеннолетние родственники тоже участвуют в подобных делах, за них действуют их законные представители — родители или опекуны. С 14 до 18 лет ребёнок уже сам подаёт заявление при обращении к нотариусу, но с согласия своих законных представителей.

Напомним, что у Евгении Добровольской остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.

Читайте также:

Вдова Армена Джигарханяна раскрыла имя и отчество новорождённой дочери, которой дала свою фамилию

Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест

«Отжал полквартиры у детей и радуется!»: Рапунцель возмутила реакция бывшего мужа на решение суда
#жизнь
#родители
#звёзды
#наследство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Признали виновным: суд вынес приговор отцу сестёр Хачатурян
Baza: Михаил Хачатурян виновен в насилии, которое он совершал над дочерями
21 апреля 2025, 12:23

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бутырский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Михаила Хачатуряна, издевавшегося над своими дочерями. Мужчину обвиняли в насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и изготовлении порнографии. На оглашении приговора присутствовала одна из его дочерей — Мария. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Решение суда может повлиять на ход дела трёх сестёр, которых обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. Следователи установили, что Михаил систематически издевался над дочерями, причинял им физические и психологические страдания. Изначально суд рассматривал эти обстоятельства как смягчающие, но после вину дочерей и отца начал рассматривать раздельно.

По предварительным данным, теперь дело сестёр Хачатурян могут прекратить, либо девушки могут получить оправдательный приговор, а их действия могут признать самообороной.

Окончательное решение по этому делу станет важным прецедентом в судебной практике при рассмотрении дел о домашнем насилии: суд впервые даст оценку действиям всех участников процесса — и преступника, и пострадавших.

Читайте также:

Юрист прокомментировал предложение Госдумы защитить россиян от несуществующих профессий

Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов

В России поддержали идею реестра самозапрета на азартные игры
#суд
#приговор
#дело
#следователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психосоматолог перечислила способы проживания негативных эмоций
Психосоматолог Тур: чтобы проживать негативные эмоции, можно кричать в лесу
21 апреля 2025, 11:09

Фото: iStock/RollingCamera

Психологи утверждают, что несвоевременное проживание эмоций может привести к всякого рода болезням.
Психосоматолог, нейропсихолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что даже самые неприятные эмоции необходимо проживать, чтобы они не копились внутри, уничтожая психику.

«Злость — это полезная тренировка для тела. Нужно поплакать, проговорить, прокричать, побегать. Бывает такое, что мы начинаем зубами скрипеть, например, сжимаются жевательные мышцы – это рефлекторная реакция. Нужно позволять себе это делать. С помощью слез, крика, гнева тело освобождается от эмоций», — объяснила эксперт.

Психосоматолог перечислила способы проживания эмоций.

  • Включить громкую музыку и петь, плакать, танцевать.
  • Поехать на природу — например, в лес. Там погулять, покричать, поплакать, подышать.
  • Задавать себе вопросы: что я чувствую, почему у меня такое состояние, то есть «почувствовать себя внутри себя дома».
  • Включать медитации, глубоко дышать.

Екатерина Тур отметила, что подавленная эмоция может превратиться в депрессию, и баланс парасимпатической и симпатической нервных систем будет нарушен, потому стоит не накапливать в себе чувства.

Читайте также:

Психолог рассказал, как навсегда избавиться от панических атак

Психолог раскрыла, чем нынешнее поколение сильно отличается от прошлого

Психолог назвала неожиданную пользу от кошачьего мурчания
#психолог
#дома
#эмоции
#тела
#психология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист прокомментировал предложение Госдумы защитить россиян от несуществующих профессий
Юрист Соловьев: мониторинг несуществующих профессий не убережет людей от обмана
21 апреля 2025, 10:57

Фото: iStock/LesDaMore

Мониторинг и предупреждения — единственное, что может делать Минтруд РФ в борьбе с несуществующими профессиями. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев, комментируя призыв депутата Госдумы Татьяны Буцкой создать меры защиты россиян от представителей несуществующих профессий. По его мнению, уберечь людей от обмана лучше всего смогут только они сами.
«Ни один Минтруд, ни один депутат не заставит человека быть бдительным и включать голову, когда он даже по чьему-то совету пользуется услугами непонятных людей, бабок, знахарок и сомнительных специалистов, гуру. И здесь, наверное, нужно работать вот с этой готовностью людей, так сказать, вручить свою жизнь и здоровье непонятным людям, непроверенным, неподтвержденным», — отметил юрист в беседе с RT.
Тем временем президент межрегиональной Общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал другое решение, согласно которому с 1 сентября 2025 года средний медперсонал сможет временно замещать участковых врачей, педиатров, терапевтов и акушеров-гинекологов при их отсутствии. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что основная проблема нехватки рабочего времени врача связана с большими объемами бумажной работы и выполнением несвойственных медику функций.

Он обратил внимание, что среднего медицинского персонала в России не хватает даже сильнее, чем врачей. В связи с этим Гальперин задался вопросом, откуда будут брать ​специалистов, которые будут ​выполнять врачебную работу.
«Данное решение о порядке возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушера — это логическое продолжение реформы здравоохранения, которую мы наблюдаем последние 15 лет и из-за которой у нас и возник критический дефицит медицинских работников», — считает эксперт.
Читайте также:

Появилась возможность наказывать водителей электросамокатов

Эксперт раскрыл самые популярные мошеннические схемы с недвижимостью

Юрист напомнил об обязанности ряда россиян отчитаться о доходах до 30 апреля
#1 сентября
#эксперт
#часы
#президент
#здоровье
#юрист
#жизнь
#дефицит
#минтруд
#медперсонал
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате