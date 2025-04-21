Синоптик предупредил москвичей о возвращении снега и заморозков

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Солнечные и жаркие дни держались в Москве все выходные, но продолжится ли так дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ближайшие три дня в Москве будут теплыми и даже рекордными по температуре.
По его словам, эти заморозки нужно пережить, а к майским праздникам погода наладится.
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«Рекордное значение для апреля — почти 29 градусов, в Москве ожидается до +27. Среда будет пиком очень теплого периода, а затем температура понизится сначала на 5 градусов, потом на 7-8. Погода перейдет на дожди, грозы. В субботу ожидается сильный дождь и понижение до 8−10 градусов в дневные часы. В воскресенье уже возможен мокрый снег и температура в пределах +5, +8 градусов», — объяснил эксперт.
По его словам, эти заморозки нужно пережить, а к майским праздникам погода наладится.
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Анастасия Панченко