Москвичам пообещали дожди и грозы на выходных

03 июля 2025, 12:18

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается прохладная погода с дождями, грозой и сильными порывами ветра. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди с усилением ветра до 12–14 метров в секунду при температуре 25–26 °С. Однако в субботу, 6 июля, в Москве заметно похолодает.





«В ночные часы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве не превысит +11–13 °С в Москве, по области — будет колебаться около +9–14 °С. Днем в Москве воздух прогреется до +19–21 °С, по области — до 17–22 °С», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«Воздух практически до середины июля будет прогреваться до +23...+28 °С. Но без кратковременных дождей не обойдётся», — уточнил синоптик.