02 июля 2025, 08:22

Фото: iStock/raywhittemore

3 июля в народном календаре отмечается Мефодьев день. Православная церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Патарского, который жил в IV веке. Он был духовным наставником и всю свою жизнь защищал веру. Как правильно провести торжество и чего категорически нельзя делать, расскажет «Радио 1».





Содержание История Мефодьева дня Приметы погоды на 3 июля Что можно делать 3 июля Что не рекомендуется делать на Мефодьев день

История Мефодьева дня

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Приметы погоды на 3 июля

если идет дождь — пасмурная погода продлится весь месяц;

если кричат лебеди — ждите несчастья;

если пауки плетут паутину — неделя будет теплой;

если пчелы хотят ужалить — месяц будет засушливым;

если белый перепел показался — к счастью;

если перепелки подлетают близко к деревне — зима будет морозной;

если лягушки показались из воды — ожидайте ливни;

если много старой паутины в воздухе — к дождям и грозам;

если в муравейнике не видно муравьев — начнется сильный ветер.

Фото: iStock/jroballo



Что можно делать 3 июля

Фото: iStock/Irina Khabarova



Что не рекомендуется делать на Мефодьев день