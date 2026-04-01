Москвичам пообещали дожди в конце недели

01 апреля 2026, 15:06

Синоптик Ильин: В Москве погода на этой неделе превышает норму на 5–7 градусов

В первые дни апреля в столичном регионе воздух прогреется до 17 °С, что превышает климатическую норму на 5–7 градусов. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, такая погода является довольно теплой для этого периода года. Однако такое отклонение от нормы не означает, что люди будут падать в обморок от жары или неожиданно начнутся лесные пожары, а также другие природные неприятности.



А в пятницу и субботу, по словам Ильина, местами пройдут дожди, которые немного остудят воздух.





«Высоких температурных показателей опасаться сейчас не стоит. Теплая погода позволит избавиться от снежного покрова и в лесных массивах. Также в реках может подняться вода и активно таять лед», — добавил синоптик в разговоре с «Вечерней Москвой».

«И вместе с облачной погодой придёт и небольшое снижение температуры. То есть +18...+19 °С мы не ждём. До конца недели, включая выходные, дневная температура будет находиться в пределах +12...+14 °С», — отметил эксперт.